¿Hasta cuándo se actualizará el iPhone 7?

El iPhone 7 será recordado por todos aquellos fanáticos de la marca de Apple por marcar un antes y después. Se lanzó en 2016, y llevaba equipado un chip A10 Fusion, que vino a revolucionar el mercado de los smartphones con un rendimiento sinigual y una batería bastante prominente respecto a los iPhone 6 y 6 Plus. Son 6 años los que ya tiene el terminal, y aún muchos, siguen en funcionamiento, pero como saben, Apple deja de dar soporte a sus terminales hasta cierto tiempo… Así que, ¿hasta cuando recibirán soporte los iPhone 7?

Por el momento, no has de preocuparte. Aunque está en el límite de la lista, ya que los iPhone 6 acaban de ser catalogados como ‘vintage’ y no recibirán la última versión de iOS15, la versión 7 sí que lo ha hecho, y probablemente sea la última actualización que reciba, hasta que sea nombrado también vintage, pero ¿sabes qué es este concepto?

Lista de dispositivos antiguos de Apple

iPhone 7 | Tecnoexplora

Apple divide su lista en dispositivos antiguos y obsoletos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ambos? Como hemos dicho anteriormente, la diferencia entre ambos radica en que los productos de Apple que se dejaron de vender hace más de cinco años y menos de siete seguirán recibiendo reparaciones de hardware por parte de Apple o sus tiendas oficiales. Entre este tipo de productos entran Mac, iPhone, iPad, iPhone y Apple TV. Sin embargo, los productos que se dejaron de vender hace más de siete años no tendrán ningún tipo de soporte técnico.

Por ello mismo, 2022 figura como la fecha fin para que el iPhone 7 siga recibiendo soporte, aunque podrá seguir recibiendo reparaciones de hardware por parte de Apple. No se espera que reciba, por tanto, la versión del sistema operativo de Apple iOS 16, ya que el soporte de cinco años termina este año. Tampoco lo soportaría muy bien a nivel de hardware ni software, ya que no es tan potente como para moverlo como los actuales móviles de la gama 10 en adelante.

A pesar de ello, Apple puede dar un margen de un año más valora que el teléfono en cuestión tiene rendimiento suficiente como para funcionar con una nueva versión del sistema operativo, que en este caso estaríamos hablando de la versión 14 para el próximo año 2022, que es cuando se espera al próximo iPhone 14. En cualquier caso, es probable que esto suceda, ya que el iPhone 7 aún tiene mucho tirón y su rendimiento es verdaderamente bueno.

No hay que preocuparse

No significa que tu iPhone 7 no vaya a funcionar más ni mucho menos. Su funcionamiento seguirá siendo el mismo, lo que no podrás instalar ni disfrutar de la última versión del sistema operativo de Apple, pero tu móvil seguirá funcionando como el primer día. En cuanto a seguridad, los iPhone suelen seguir recibiendo parches de seguridad cada cierto tiempo, pero claro, si pasan los años y no actualizamos nuestro terminal, el soporte no es infinito y por supuesto, seremos más vulnerables a ataques de seguridad, con lo que todo ello supone.