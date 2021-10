Consiguen hackear el iPhone 13 en tan solo 15 segundos, ¿hay que preocuparse?

Apple suele jactarse de que sus móviles son unas auténticas fortalezas a la hora de resistir cualquier ataque de los hackers. Hace poco aseguraban que un móvil Android es hasta 47 veces más vulnerable a los hackers que los teléfonos de Apple. Pero parece que no es tan difícil acceder a un iPhone 13 sin tener permiso alguno para hacerlo. Al menos eso es lo que nos han demostrado una serie de hackers que se han dado cita en un certamen que básicamente es una competición por ver qué hacker es capaz de cometer la intrusión más notable en un dispositivo ajeno. Y sin duda la joya de la corona era el iPhone 13, el nuevo móvil de Apple. Pues bien, solo bastaron 15 segundos para que estos hackers pudieran acceder al iPhone 13, algo que no sabemos si debería preocupar a los propietarios de estos teléfonos.

¿Cómo lo han hecho?

Es evidente que estos hackers no nos van a desvelar cómo han podido acceder a un iPhone 13 en 15 segundos, pero lo que es evidente es que es un trabajo que ha llevado meses de desarrollo antes. Concretamente estos hackers se han dado cita en la ciudad china de Chengdu, que todos los años acoge un encuentro de estos hackers donde cada uno saca músculo para demostrar sus habilidades informáticas. Lógicamente la expectación siempre es alta cuando se promete que se va a poder acceder nada menos que al buque insignia de Apple en tan poco tiempo. Y eso es lo que ha conseguido hacer el equipo Kunkun Lab, responsable de poder acceder a un iPhone 13 en solo 15 segundos.

Aunque no sabemos cómo lo han hecho, sí que sabemos a través de dónde han podido acceder al teléfono estos hackers, y ha sido gracias a una vulnerabilidad del navegador Safari como han podido acceder al iPhone en tan poco tiempo. No es la primera vez que conocemos algún tipo de vulnerabilidad de este navegador que pone en peligro la seguridad del teléfono. Además, no es que haya sido un hackeo probado en privado, aunque sea por parte de quienes deban verificar tal hazaña, sino que el CO de estos laboratorios hizo el proceso delante de todos los asistentes en solo esos 15 segundos. El iPhone 13 hackeado además contaba con la última versión del sistema operativo de Apple, iOS 15.0.2, por lo que además no han buscado versiones de sistema especialmente vulnerables.

Lejos de guardarse los detalles del hackeo para ellos mismos con fines ilícitos, han declarado que compartirán todo lo descubierto en este hackeo con Apple, para que pueda cerrar la vulnerabilidad y hacer sus teléfonos más seguros. Lógicamente la subsistencia de este tipo de compañías se basa precisamente en la explotación de vulnerabilidades que no han sido detectadas por los fabricantes, recibiendo una recompensa por ello, que es lo que ocurrirá también en este caso. Por tanto, no, no hay que preocuparse por esto, ya que precisamente servirá para hacer más seguros los iPhone y evitar que alguien se aproveche de esa vulnerabilidad.