Cómo usar el Face ID de tu iPhone con la mascarilla puesta

Las mascarillas se han convertido en una constante en nuestras vidas y aunque poco a poco van perdiendo presencia en nuestro día a día aún seguimos usándolas con bastante frecuencia. Estas interceden directamente con el funcionamiento de reconocimiento facial de nuestros móviles, por lo que Apple ha estado trabajando en resolver este problema y ha encontrado la solución.

Face ID con mascarilla

La nueva actualización iOS 15.4 ya ha llegado a muchos dispositivos y está bien con novedades y entre la que destaca el sistema Face ID con mascarilla. Una función muy esperada por los usuarios, ya que hasta ahora sólo funciona a cara descubierta, no reconocimiento el rostro cuando se usan las mascarillas. Hasta ahora la única manera de desbloquear el iPhone con la mascarilla puesta era con la ayuda de un reloj inteligente de Apple. Pero a partir de ahora esto no será necesario.

Configurando Face ID con mascarilla | TecnoXplora

Hacer uso de esta función es muy sencillo y tan sólo debemos activarlo accediendo a través de la aplicación “ ajustes ” de nuestro móvil. Una vez entramos en la app, busca “Face ID y Código” para acceder a las opciones.

” de nuestro móvil. Una vez entramos en la app, busca para acceder a las opciones. Una vez entramos en el menú, veremos en la parte inferior de la pantalla la opción “Face ID con mascarilla”.

Pulsa sobre el botón para activarlo. Al hacerlo, accedemos a una nueva pantalla desde donde podremos configurar el uso de Face ID.

Pulsa “usar Face ID con mascarilla” para registrar tu imagen, de esta manera podrá reconocerte en el futuro.

para registrar tu imagen, de esta manera podrá reconocerte en el futuro. No hace falta que uses mascarilla para la configuración, ya que la identificación usando este método, se basa sobre todo en la zona de los ojos.

También podemos hacer uso de la opción “no usar Face ID con mascarilla”. Del mismo modo, configuramos la imagen que va a servir para identificarnos. En este caso, el reconocimiento facial se base en la totalidad de la cara.

Esta última es mucho más segura que la anterior usando la mascarilla, ya que usa muchos más puntos de referencia limitando el número de coincidencias. Mientas que, al centrarse sólo en la zona de los ojos, es más fácil que alguien con unas características iguales a las nuestras, pueda desbloquear y acceder a nuestro dispositivo. Pues el número de puntos de comprobación se reducen considerablemente.

Un pequeño precio a pagar para usar este método de desbloquea a través del cual nos ahorramos tener que poner nuestra contraseña, patrón o incluso poner el dedo sobre el lector de huella para identificarnos. Siendo instantáneo el desbloqueo cuando usamos esta función, y tan solo tenemos que colocarnos frente a la pantalla de nuestro móvil, con o sin mascarilla. Algo que según algunos tiene los días contados y que no tendrá sentido una vez que se retire la obligatoriedad del uso de mascarillas. Aunque no todos los usuarios de iPhone podrán hacer uso de esta función. Sólo funciona a partir de los iPhone 12, aunque tengamos la última actualización de iOS, ya que los modelos anteriores no disponen de Face ID.

