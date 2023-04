Cómo borrar los emojis que has usado del teclado en un iPhone

Uno de los mejores teléfonos que puedes comprar es el iPhone de Apple. La firma con sede en Cupertine presume de un catálogo fuera de toda duda, y si conoces los mejores trucos para el iPhone, podrás sacarle más partido que nunca.

Por ejemplo, ya te hemos contado cómo conseguir más espacio en el iPhone. Y ahora te vamos a contar cómo eliminar las recomendaciones de emojis que se quedan registradas en el teclado de este dispositivo.

Sí, el iPhone esconde algunos secretos de lo más interesantes, solo has de conocer los mejores trucos para exprimir al máximo tu teléfono. ¿No te gustan los emojis que aparecen en las recomendaciones del teclado? Pues bórralos.

Así puedes eliminar los emojis en el teclado del iPhone

Y es que, para muchos usuarios de un iPhone es uno de los apartados más molestos: en el momento en el que usas un emoji, se queda registrado en el teclado. Por suerte, puedes eliminar esta información de tu teléfono móvil.

Evidentemente, este tutorial es totalmente seguro y no hay peligro alguno para el teclado de tu iPhone. Sencillamente vas a poder eliminar las recomendaciones para que no aparezcan los emoticonos.

Además, y como verás más adelante, el proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos minutos eliminar los emojis del teclado de tu iPhone. Y teniendo en cuenta que habrás eliminado las recomendaciones de emojis, vale la pena hacerlo.

Lo único que has de tener en cuenta, aunque ya te hemos dicho que no dañará a tu teclado, es que el proceso no es reversible. Sencillamente son recomendaciones de los últimos emoticonos que has usado, por lo que no hay mayor problema en ello, pero ten en cuenta este dato antes de seguir el tutorial que hemos preparado para ti.

Abre el menú de Configuración utilizando el icono de la rueda dentada.

Dentro del menu indicado, deberás buscar la opción General

Dentro de General selecciona Transferir o restablecer el iPhone

Ahora, dale a Restablecer. Tranquilo, no se va a borrar nada ya que te aparecerán diferentes opciones

Seleccionar Restablecer diccionario del teclado

Introducir la contraseña de tu teléfono y dale a OK.

Si has seguido los pasos de forma correcta, habrás visto que los emojis del teclado del iPhone habran desaparecido. Cada vez que aparezcan nuevos, solo tendrás que seguir el proceso que te hemos indicado para eliminarlos.