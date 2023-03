Dos características que tampoco verás en los iPhone 15

Ayer mismo Apple presentaba nuevos móviles, los iPhone 14 y 14 Pro de color amarillo. Es solo un color, pero cuando hablamos de Apple todo es una noticia de relevancia, hasta esto. Pero siguiendo con el futuro de los californianos hay que decir que los iPhone 15 cada vez están más cerca, aunque todavía disten unos seis meses hasta su presentación, y que prácticamente a diario conocemos más detalles sobre todo lo que nos van a ofrecer. En este caso sobre algunas de las características más celebradas de los iPhone 14 Pro, que no veremos en los iPhone 15 cuando estos sean presentados.

¿Qué no hay que esperar iPhone 15?

Pues bien, en esta ocasión no hablamos de las funciones que llegarán a los nuevos teléfonos, sino de las que no debemos esperar. Y es que como sabéis entre los modelos estándar y los Pro normalmente hay diferencias en cuanto a la configuración y características, de ahí también los precios distintos de ambos modelos. Y en este caso hay dos funciones de los iPhone 14 Pro que muchos esperaban en los iPhone 15 estándar, pero que como conocemos ahora, no estarán finalmente en estos modelos.

El nuevo iPhone 14 amarillo | Apple

El medio que ha desvelado estas informaciones es coreano, y en su publicación ha desvelado que los modelos estándar de iPhone 15 no admitirá tampoco la frecuencia de actualización de pantalla variable, conocida como LPTO, que varía de forma dinámica la tasa de refresco entre 1 y 120. Y esto son malas noticias para estos modelos, ya que quiere decir que dos de las funciones más celebradas de los modelos Pro este año tampoco estarán disponibles en estos modelos estándar. Por un lado, hablamos de la función Always On, que permite mantener la pantalla siempre encendida con el mínimo esfuerzo energético. Es ideal para mostrar la hora en un reloj o notificaciones sin encender la pantalla completamente.

Y por otro lado tampoco contarán con ProMotion, otra función exclusiva de esta característica. Que no deja de ser esa tasa de refresco de 120Hz, algo prácticamente imprescindible hoy en día entre los móviles de alta gama. Por tanto, al no contar con un panel compatible con estas características no podemos esperar esta funcionalidad en los nuevos iPhone 15 y 15 Plus, por lo que en este aspecto la pantalla será un tanto decepcionante. Aunque al menos habrá otras características que si llegarán, y muy vistosas. Como por ejemplo la isla dinámica, que dejará atrás de una vez la ceja de la pantalla, ese notch que los acompaña desde los tiempos del iPhone X.

Por tanto la conclusión que podemos extraer es que los iPhone 15 y 15 Pro contarán con una tasa de refresco en su pantalla de 60Hz, lo mismo que tenemos ahora y desde hace años en estos dispositivos. Lo que sin duda supone un paso atrás en este aspecto tan importante de los teléfonos, como es su pantalla, ya que incluso los móviles más baratos con Android, por debajo de los 200 euros, cuentan como mínimo con pantallas de 90Hz, cuando no son incluso de 120Hz. Una decepción más para unos móviles que cada vez tienen menos sentido existiendo los modelos Pro, a los que este año los acompañará un modelo Ultra.