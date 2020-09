Cómo añadir un botón para borrar tu historial de Google

Como seguramente ya sabrás, el historial de Google guarda información sobre los servicios, aplicaciones y páginas web que has visitado en tu teléfono. Si quieres eliminar tus últimas búsquedas del navegador, pero hacerlo te suele llevar bastante tiempo, en el vídeo te enseñamos un sencillo método para borrar los datos de navegación más rápido que nunca.

Al hacer búsquedas en Google Chrome, muchas veces perdemos nuestra privacidad. Abras la página que abras, el software de cualquier navegador archiva la información en el historial. Aunque el objetivo principal de esto es que en un futuro te sirva de ayuda, no siempre es así.

Si pierdes el móvil, se lo dejas a otra persona o te lo “hackean”, toda la actividad que hayas realizado con tu navegador quedará expuesta. Si has introducido datos personales en alguna página, o si has buscado cualquier información comprometedora, borrar el historial puede serte de utilidad. No obstante, hacer esto puede llevarte algunos minutos. Por ello, en el vídeo superior te mostramos un truco para eliminar las búsquedas de Google en Android en cuestión de segundos.

Al igual que YouTube, Google cuenta con una función de borrado automático del historial. Sin embargo, activarla puede complicarnos encontrar aquellas páginas que acabamos de buscar. Por este motivo, y aunque has de ser tú mismo quien se acuerde, te recomendamos borrar manualmente el historial después de utilizar el navegador.

Aunque no siempre necesites hacerlo, acabar con las búsquedas recientes o pasadas suele tranquilizar. Especialmente si corres el riesgo de que terceras personas vean lo que acabas de buscar. Por ello, en el vídeo te enseñamos cómo añadir un botón para eliminar los datos de navegación tan sólo haciendo clic sobre él. Una vez lo tengas, no te volverá a costar borrar el historial, ya que será una tarea de lo más sencilla. Pero no olvides que este truco únicamente es válido para Android.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así puedes ver todo tu historial de notificaciones

Descubre todos los datos que tiene Google de ti y cómo borrarlos

Google volverá a escuchar tus conversaciones con su asistente, así puedes evitarlo