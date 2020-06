YouTube es la plataforma de vídeo en Internet por excelencia, el medio de medios de vídeo cuenta con centenares de millones de usuarios a diario. Estos usuarios cuentan con un gran historial de reproducciones a sus espaldas, algo que no deja de ser precisamente uno de los aspectos más importantes de esta aplicación que tiene casi un carácter de red social. El historial de reproducciones es sin duda una parte esencial de la experiencia de uso de los usuarios de la plataforma, y también una de las características que guardan con más celo los usuarios. El historial es algo privado, y podrías querer perfectamente que este se borrar automáticamente para que no fuera accesible por nadie más. Ahora te contamos cómo se puede borrar este historial por completo y de manera automática.

Olvídate de tener que estar pendiente del historial de YouTube

La plataforma de vídeo no deja de ser un navegador donde los únicos contenidos que buscamos son vídeos, y como es lógico toda esa actividad genera un historial en el que quedan grabados todos los vídeos que se han visto con anterioridad. Es posible que no te guste que alguien sepa que esos vídeos están ahí, accesibles para quien entre en nuestra cuenta de YouTube con solo consultar el historial. Si no quieres que alguien pueda acceder a tu historial solo tienes que activar su borrado automático, algo que podéis ver claramente en el vídeo que os adjuntamos.

Normalmente para borrar un vídeo del historial, porque no es necesario borrar el historial entero, solo sería necesario acceder al historial de YouTube, y desde ahí pulsar sobre el aspa en el lateral del vídeo que queremos borrar para que este se elimine por completo. Pero no es solo esto lo que queremos hacer ahora, ya que de lo que se trata es que todo ese historial de videos se borre de manera automática. También tenemos en el mismo menú del historial la posibilidad de borrarlo al completo, pero tampoco es esto lo que queremos hacer. Incluso podemos pausar el historial de reproducciones para que no se actualice de manera puntual.

En esta misma sección tenemos un botón de “gestionar tu actividad” con el que podemos acceder a los detalles de nuestra cuenta de YouTube en Google, y donde se puede gestionar la privacidad de la cuenta. En la parte inferior derecha de la pantalla, veremos una sección, donde se mostrará por defecto que “la actividad se conservará hasta que la elimines manualmente” algo que podemos cambiar pulsando sobre el botón de “cambiar este ajuste” justo debajo.

Es dentro de este menú donde podemos elegir el intervalo de tiempo por el que se mantendrá el historial activo en nuestra cuenta. Actualmente hay dos opciones, mantener el historial de YouTube durante 3 meses o durante 18 meses. Esto quiere decir que después de haber pasado ese tiempo, el historial se borrará de manera automática, que es precisamente lo que buscábamos con este ajuste. Por tanto de esta forma nos olvidamos de tener que estar borrando el historial de YouTube de forma periódica, ya que se hace de manera automática.