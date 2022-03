Radiación teléfonos: ¿Cuál es el límite recomendado por la OMS?

Nuestro teléfono móvil nos acompaña en el día a día. De hecho, incluso al irnos a dormir, solemos dejarlo cerca de nuestra cama por si recibiéramos alguna llamada o mensaje importante. Incluso muchas personas programan una alarma para levantarse por las mañanas. De cualquier modo, estamos continuamente interactuando con ellos. Por eso, llega un momento en que surgen debates sobre si la radiación que emiten es más peligrosa de lo que pensábamos.

Por lo general, todas las marcas de teléfonos aprueban con éxito la prueba SAR. Esta prueba hace referencia a la Tasa de Absorción Específica, es decir, una medición de la cantidad de potencia de radiofrecuencia depositada en la cabeza o el cuerpo humano que pueden transmitir un teléfono móvil u otro dispositivo de radio inalámbrico. Por tanto, se podría decir que las medidas de seguridad establecidas están garantizadas en la mayoría de los dispositivos móviles.

Pero, ¿Qué límite establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación (BfS)?

El límite de radiación que establece la OMS y la BfS

Lo primero que hay que aclarar, es que los teléfonos móviles liberan radiación no ionizante. Este tipo de radiación no se considera dañina porque su emisión es en pequeñas cantidades y no llega a alterar el ADN.

Aún así, la OMS establece el límite de emisión de radiación de estos dispositivos en dos vatios por kilogramo. Por ahora, no hay dispositivos que lo superen. Por otro lado, la BfS, considera que un teléfono móvil con un valor SAR de 0,6 vatios por kilogramo es de baja radiación.

Cómo saber qué móviles emiten más radiación SAR

En la BfS se puede encontrar un apartado con un filtro de búsqueda de SAR que te dice qué teléfonos móviles emiten más radiación. Para consultarlo, simplemente puedes escribir el modelo en específico que quieras consultar o bien, filtrando por el Valor SAR en el oído o en el cuerpo, el tipo de modelo (actual o descatalogado) y por el fabricante, es decir, la marca.

