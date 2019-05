Códigos secretos que no conoces de tu móvil Android

Las posibilidades de configuración de nuestro smartphone Android van más allá de lo que podemos hacer desde el menú de opciones. El sistema operativo de Google cuenta con una buena cantidad de códigos secretos que muchos usuarios no conocen. Estos códigos nos dan acceso a un amplio abanico de menús ocultos. Os contamos los más interesantes y el método correcto para poder acceder a ellos.

Para entrar a todos estos menús, deberemos introducir una secuencia de números desde el teclado numérico de la aplicación del teléfono. Debería funcionar tanto con la app de teléfono nativa de Android, como si tenemos instalada una app de terceros. En caso de no acceder correctamente, por estar usando alguna aplicación estilo “True Caller”, os recomendamos con la app de teléfono original.

¿Qué son y para qué sirven?

Los códigos secretos para Android no son muy conocidos por el gran público. Lo más normal es que un usuario nunca introduzca uno de estos códigos, que suelen estar reservados a los profesionales que necesitan información precisa, o acceder a ciertos elementos del funcionamiento interno del terminal. Estos códigos suelen estar formados por números, que van acompañados al comienzo y al final, por “asteriscos” o “almohadillas” Hay que tener en cuenta que no todos los códigos funcionan en todos los smartphones Android, y que muchos han sido generados por las propios fabricantes para modelos concretos, por lo que podrían no funcionar en otros móviles.

Los códigos se introducen desde el dial del teléfono | Pixabay

En la siguiente lista podréis encontrar códigos secretos que os mostrarán información precisa sobre muchos elementos internos de vuestro móvil. De esta forma podremos acceder a información sobre el software y el hardware, información sobre la cámara o el propio IMEI del móvil.

Código Función

*#06# Mostrar el IMEI

*#0*# Menú de información del teléfono

*#*#4636#*#* Menú de información del teléfono

*#*#34971539#*#* Información de la cámara

*#*#1111#*#* Versión FTA del software

*#*#1234#*#* Versión PDA del software

*#12580*369# Información del software y hardware

*#7465625# Estado de bloqueo del teléfono

*#*#232338#*#* Dirección MAC

*#*#2663#*#* Touchscreen

*#*#3264#*#* Versión de la RAM

*#*#232337#*# Dirección Bluetooth

*#*#2222#*#* Versión del hardware

*#*#44336#*#* Versión del sistema operativo y datos de actualización

Códigos de testeo

Sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros, estos códigos pueden venir muy bien cuando sospechamos que algo falla en nuestro smartphone. De esta forma, podremos rápidamente información y test sobre conectividades como el Wi-Fi, el GPS o hacer pruebas en la pantalla o aspectos como la vibración y el brillo. También hay códigos para testear el audio o para saber si el sensor de proximidad funciona correctamente. Estos códigos son muy utilizados por los profesionales de los servicios técnicos.

Código Función

*#*#197328640#*#* Modo test

*#*#232339#*#* Wi-Fi test

*#*#0842#*#* Test de vibración y del brillo de la pantalla

*#*#2664#*#* Touchscreen test

*#*#232331#*#* Test de Bluetooth

*#*#1472365#*#* Test rápido/Análisis rápido del GPS

*#*#1575#*#* Análisis completo del GPS

*#*#0283#*#* Test de bucle de paquetes

*#*#0*#*#* Test para pantallas LCD

*#*#0289#*#* Test de audio

*#*#0588#*#* Prueba del sensor de proximidad

Por último, existe un código bastante desconocido dentro de estos “códigos ocultos” que permite realizar una copia de seguridad de todo el contenido multimedia almacenado en nuestro teléfono. Es el siguiente: *#*#273282*255*663282*#*#*