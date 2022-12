Apple podría haber cancelado el iPhone SE 4, ¿por qué?

Hemos hablado mucho sobre el futuro iPhone SE 4, el que sería el nuevo teléfono barato de la marca, y que por lo que habíamos conocido se estrenaría con muchas más novedades de las que hayan ofrecido sus predecesores. Pero parece que algo se ha torcido en el desarrollo de este modelo, hasta el punto de que ahora conocemos que Apple podría haber cancelado el desarrollo de este teléfono, algo que desde luego nos sorprende bastante. El iPhone SE es uno de los móviles más atractivos de Apple, conservando toda la esencia del iPhone original, con una pantalla que hoy se puede describir como diminuta, y pero que es sin duda uno de los grandes activos de este modelo, que parece no contaría ya con el apoyo de la marca.

Cancelación o retraso

Las dos posibilidades están sobre la mesa, de eso no hay dudas. Y es que ha sido el analista más cercano al entorno de Apple, Ming-Chi Kuo, el que ha avanzado que Apple podría estar trabajando en otras alternativas a este modelo económico, hasta el punto de plantearse la cancelación. Concretamente ha dicho que Apple estaría barajando la posibilidad de cancelar o postponer la producción del futuro iPhone SE 4, planeado para el año 2024. Por tanto no se asegura un extremo u otro, pero las dos decisiones estarían sobre la mesa.

Lo que es evidente es que no llegaría en 2024 en caso de seguir adelante con este modelo. Algo que nos podría hacer pensar en la cancelación, pero no tanto si tenemos en cuenta que sus predecesores llegaron a distanciar sus lanzamientos varios años, concretamente entre el primer SE y el segundo transcurrieron cuatro años, por lo que de utilizar el mismo calendario este modelo podría retrasarse hasta el año 2026. Y la razón detrás de este cambio de parecer os la podéis imaginar.

Tendría que ver con las pobres ventas del iPhone SE de 2022, lanzado la pasada primavera. Este modelo estaría corriendo la misma suerte que otros malogrados recientes, como los iPhone 13 mini o el reciente iPhone 14 Plus, unos modelos ambiciosos pero que no han contado con el beneplácito de los de Cupertino. La realidad es que es algo decepcionante, ya que se esperaba mucho de este nuevo modelo, de hecho, iba a suponer su mayor revolución desde que se lanzara el primer SE.

Concretamente contaría con un diseño más similar al del iPhone 14 estándar, contando con una pantalla más grande, hasta de 6.1 pulgadas, con un notch en forma de ceja para el Face ID, por tanto, el Touch ID tradicional del modelo actual también desaparecería. Incluso la cámara podría verse mejorada con un nuevo sensor, de mayor resolución y calidad en general. Pero la realidad es que, si lo pensamos bien, este tipo de modelos tienen poco recorrido ya en el mercado, con una gama de iPhone cada vez más completa.

No parece que los móviles compactos tengan el mismo tirón de antes, y por tanto convertir este modelo en un iPhone 14 barato, con unas medidas similares, no tendría demasiado sentido para Apple. Pero no sabemos qué ocurrirá finalmente, lo que es evidente es que, si ya se habla de esto, es probable que la decisión de cancelarlo ya esté tomada.