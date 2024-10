Apple se guarda un tremendo as bajo la manga con el iPhone SE 4

Desde luego no se nos ocurren muchos más smartphones que estén generando la expectación del iPhone SE en los primeros meses de 2025. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un teléfono más bien destinado a la gama media más premium, y que no puede equipararse a los grandes lanzamientos de Xiaomi o de Samsung de los próximos meses. Pero es que todo lo que estamos conociendo de este teléfono suena y se ve muy bien, incluso las informaciones que acabamos de conocer, y que apuntan a que podríamos conocer a una nueva pareja, y no solo un nuevo modelo.

Llegaría junto a un nuevo modelo Plus

Fuentes asiáticas, que tienen que ver con Alibaba, aseguran que el próximo año, en el lanzamiento del iPhone SE 4, nos toparíamos con una sorpresa mayúscula, ya que se especula con que no solo conoceríamos este modelo, sino también a un iPhone SE 4 Plus. Esto es algo que ahora que lo conocemos, no nos parece ni mucho menos descabellado, y desde luego quiere decir que se convertiría en el iPhone SE más grande de la historia. Ya lo iba a ser de por sí el modelo estándar, pero por lo que conocemos ahora de este Plus, su tamaño será enorme comparado con el de los modelos SE actuales.

Y es que mientras el actual iPhone SE tiene una minúscula pantalla de 4,7 pulgadas, se espera que el iPhone SE 4 crezca hasta las 6,1 pulgadas. Y el modelo Plus iría mucho más allá, nada menos que hasta las 6,7 pulgadas, el mismo tamaño que ofrecen actualmente los modelos Plus del iPhone 16. Algo que tiene sentido, porque el año que viene se espera que el iPhone 17 ya no cuente con un modelo Plus, y sí un nuevo modelo Slim, centrado sobre todo en la delgadez y ligereza de su cuerpo. Así que parece que se avecinan cambios importantes en la gama SE, mucho más allá de lo que habíamos venido asimilando recientemente.

Además de esto, en los últimos días se han vuelto a filtrar imágenes que desvelan su diseño, y que lo confirman respecto de anteriores filtraciones. Y es que el nuevo teléfono tendrá un tremendo parecido al iPhone 14, el último de estos modelos que contó con un notch en forma de ceja en la parte superior de la pantalla, algo que sin duda ha sido un rasgo personal de estos teléfonos durante cinco generaciones. Digamos que este teléfono será una mezcla de ese teléfono por delante, y de un iPhone XR por la parte posterior.

Y es que este modelo contará solo con una cámara. Pero esta también será mejor y vendrá prestada de los iPhone más recientes. Y por supuesto, ese notch quiere decir que también tendremos un Face ID, dejando de lado para siempre el Touch ID. Deberíamos salir de dudas en su lanzamiento la próxima primavera del año 2025, no queda nada. Esperemos que el precio acompañe, algo que sinceramente dudamos.