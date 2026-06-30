Apple acaba de lanzar iOS 26.5.2 y deberías actualizar tu iPhone lo antes posible

Apple ha comenzado la semana con una actualización que deberías instalar cuanto antes. De esta manera, la compañía ya ha lanzado iOS 26.5.2 de forma oficial, una nueva versión estable para el iPhone que llega acompañada de iPadOS 26.5.2 y macOS Tahoe 26.5.2

Ya queda menos para que iOS 27 sea oficial. Y Apple sigue avanzando en fase beta para desarrolladores y será la próxima gran versión del sistema operativo del iPhone. Sin embargo, eso no significa que Apple haya dejado de trabajar en iOS 26.

De hecho, iOS 26.5.2 es una de esas actualizaciones pequeñas que no cambian el diseño, no estrenan funciones llamativas, pero que sí son importantes por un motivo mucho más serio: la seguridad.

Actualiza tu iPhone, iPad o Mac lo antes posible

Según la propia página de actualizaciones de seguridad de Apple, la versión más reciente de iOS y iPadOS es ya la 26.5.2, mientras que macOS también queda actualizado a la versión 26.5.2

En el caso de iOS 26.5.2 y iPadOS 26.5.2, Apple detalla que la actualización está disponible para los iPhone 11 y posteriores, además de varios modelos de iPad compatibles. Entre los problemas corregidos aparecen fallos relacionados con el kernel, el núcleo del sistema, y con componentes como WebKit, el motor sobre el que funciona Safari y otros navegadores en iPhone y iPad.

MacBook Pro con procesador M5 Max | Apple

Esto último es especialmente importante, porque muchas amenazas llegan precisamente a través de páginas web preparadas para aprovechar vulnerabilidades del navegador. En algunos casos, este tipo de fallos puede permitir bloqueos inesperados, acceso a información sensible o saltos de ciertas protecciones internas del sistema.

También hay correcciones importantes en macOS Tahoe 26.5.2. Apple explica que esta actualización incluye parches de seguridad que ya estaban presentes en la beta de macOS Tahoe 26.6, por lo que hablamos de una versión pensada para adelantar esas protecciones a todos los usuarios que están en el canal estable.

Como habrás visto, iO 26.6 no es una actualización importante a nivel novedades, pero sí a nivel seguridad, por lo que no dudes en instalar esta versión.

Cómo actualizar tu iPhone, iPad o Mac

Por último, te dejamos un mini tutorial para que sepas instalar la última versión en tu dispositivo de Apple.