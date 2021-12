Anunciado Android 12 Go Edition: el sistema operativo para los dispositivos menos capaces

Tan esperado como novedoso, el Android 12 ya llegó a los teléfonos móviles hace dos meses que se produjo su lanzamiento para los dispositivos Google Pixel. Ahora han anunciado Android 12 Go Edition, que viene a ser el mismo sistema operativo pero optimizado para móviles de no tan altas prestaciones. El objetivo es hacer más fluido un sistema operativo de por sí ya pesado, pero enfocándolo a un mejor rendimiento y autonomía.

Mejora exponencial del rendimiento de apps

Y es que cada año, los sistemas operativos se van adaptando a los móviles más topes de gama, pero los móviles de entrada a la gama en muchas ocasiones, lo pasan realmente mal optimizando estas versiones tan pesadas. Por ello, Android 12 Go Edition promete ser más rápido en términos generales abriendo aplicaciones y mejorando la autonomía.

Desde Android han confirmado que puede ser hasta el 30% más rápido de lo que lo es ahora, sea cual sea el hardware que monte el teléfono, ya sea de gama alta o baja. Esto sobre papel, en la realidad posiblemente cada móvil agilice más o menos los procesos dependiendo de las especificaciones como procesador y RAM que acompañen.

Mucha mejor autonomía para todos los dispositivos

En cuanto a la batería, Android 12 Go vendrá de origen con un sistema llamado hibernación automática de aplicaciones. Lo que hará esta funcional opción es poner en suspensión todas aquellas apps de las que el usuario no haga ningún tipo de uso, y se ahorrará la batería exponencialmente.

También hay una nueva función, que consiste en que el sistema anulará los permisos de una aplicación si no hacemos uso de ella durante unos días, lo que mejora la experiencia de seguridad del usuario, vetando de nuestro dispositivo aquellas apps que roban información y que no utilizamos.

Otras novedades: traducción, Nearby Share y mejora de privacidad

Esto no es todo, Android 12 Go también incorporará una novedad relacionada con el traductor. Directamente, cuando Android detecte un texto nos dará la opción de reproducirlo en audio o bien traducirlo al idioma que elijamos. Realmente esta es una opción que ya está vigente en el actual Android 12 de los Google Pixel, pero que llega de forma exclusiva para todos los teléfonos que incorporen este nuevo Android 12 Go Edition.

Por si fuera poco, también incorporará Google Nearby Share, que permite compartir archivos y aplicaciones entre usuarios con la misma aplicación. Pues ahora llegará para Android 12 Go Edition, y podremos compartir enlaces de descarga de las aplicaciones que nosotros deseemos, aunque no la aplicación en sí misma.

Por último, la privacidad también mejorará exponencialmente con esta nueva versión del sistema operativo. De hecho, incorporará un panel completamente nuevo para informar de cuando el teléfono esté haciendo uso del micrófono o la cámara, y qué aplicación o acción está haciendo uso de ello, lo que es un gran avance después de no saber, durante años y años, las aplicaciones que en ese momento estaban haciendo de la cámara o micrófono en nuestro móvil.