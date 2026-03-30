Android 17 Beta 3 ya está aquí: novedades y dispositivos compatibles

Google sigue puliendo Android 17, y acaba de lanzar Android 17 Beta 3 y no es una beta cualquiera. De esta manera, si tienes un Google Pixel compatible, que sepas que ya puedes disfrutar de estas novedades.

Y esta nueva compilación presume de ser la versión más estable, dejando claro que la versión final de Android 17 está mucho más cerca y todo apunta a que su estreno estable llegará en junio, tal y como viene anticipando la propia compañía.

Android 17 llegará en junio con estas novedades

Respecto a las novedades de Android 17 Beta 3, tenemos algunas sorpresas muy interesantes. Uno de los cambios más visibles es la posibilidad de ocultar el nombre de las aplicaciones en la pantalla de inicio.

Calendario de Android 17 | Google

Google también ha rediseñado la barra de herramientas de la grabación de pantalla, que ahora aparece como un elemento flotante más cómodo de usar, y ha recuperado en los ajustes rápidos los controles separados para WiFi y datos móviles.

Siguiendo con todas las novedades de Android 17 Beta 3, encontramos mejoras en fubciones de accesibilidad. Por ejemplo, Google ha añadido una gestión más precisa del enrutado de sonido para auriculares Bluetooth LE Audio, de forma que el usuario puede decidir mejor dónde suenan las notificaciones, alarmas o llamadas.

Por otro lado, los amantes de la fotografía estarán encantados., ya que llega el soporte para el formato RAW14, por lo que podrás disfrutar de la mejor calidad en archivos de fotografía. Y, por si no fuera suficiente, también llegan nuevas opciones de personalización visual en el selector de fotos y extensiones de cámara definidas por fabricantes para abrir la puerta a funciones avanzadas de imagen.

Como habrás visto, son pocas las mejoras, pero muy interesantes, especialmente la llegada de RAW14. Y el hecho de que Google no añada muchas novedades, deja claro que el lanzamiento de la versión final de Android 17 llegará en pocos meses.

Si quieres probar Android 17 Beta 3, que sepas que ya se puede instalar en los Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

Eso sí, recuerda que no es una versión estable, por lo que pueden haber cuelgues o cierres inesperados. Por lo que, si prefieres tener paciencia, todo apunta a que la versión oficial de Android 17 llegará en junio de este año.