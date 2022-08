Android 13 llega a los primeros Samsung con la beta de One UI 5, ¿a tu móvil cuándo?

Con el verano suele llegar el momento de la verdad para muchos usuarios de móviles Android que esperan con impaciencia la llegada de una nueva versión del sistema operativo. Estamos hablando de Android 13 en esta ocasión, que poco a poco va a comenzar a llegar a los primeros móviles durante las próximas semanas. Ahora Samsung ha anunciado lo propio, como es la expansión de la beta de One UI 5, la nueva versión de su capa de personalización, basada en Android 13. Esta ya es oficial, y va a llegar de inmediato a los primeros y afortunados usuarios.

¿Qué móviles Samsung estrenan Android 13?

Pues bien, ahora es cuando los coreanos han anunciado que One UI 5 ya es una realidad, que está comenzando a llegar a los primeros usuarios tanto en Estados Unidos, como en Corea del Sur y Alemania. Aquellos usuarios de estos países que cuenten con un móvil de la gama Samsung Galaxy S22 podrán probar en sus terminales Android 13. Eso sí, hablamos de una versión beta, que aunque debería ir sobre ruedas, por naturaleza se utiliza para probar cosas, y en este caso no es una excepción.

Por tanto, los usuarios españoles de momento van a tener que quedarse con las ganas y esperar a más adelante para poder contar con One UI en su móvil. Samsung de hecho no ha comentado nada más acerca de estos detalles, por lo que no se sabe nada aún sobre fechas exactas con la actualización a la nueva versión del sistema, tan siquiera lo han desvelado para sus otros topes de gama, sus móviles plegables. No obstante, siguiendo los tiempos de años anteriores, la versión estable debería llegar a los usuarios durante el mes de septiembre, y no solo de estos países, sino ya a todas las regiones, por lo menos quienes cuenten con un Samsung Galaxy S22, S22+ o S22 Ultra.

¿Qué esperar de One UI 5?

Como es lógico, cada nueva versión de la interfaz de Samsung llega principalmente asociada a la nueva versión del sistema operativo, en este caso Android 13. Pero dentro de esta actualización siempre se añaden funciones únicas desarrolladas por Samsung para sus usuarios. Y en general esta nueva versión va a llegar con novedades importantes en la personalización de los colores del sistema, siendo más fieles a las que ofrece normalmente Material You, y por tanto dando más libertad a los usuarios para darle un toque único a sus móviles.

Pero también hay importantes novedades en los widgets, que se van a poder apilar en una sola ubicación, y con el mismo tamaño entre sí. De esta manera se podrá ahorrar espacio y contar con más información en él sin tener que llenar la pantalla de widgets. También hay mejoras importantes en las notificaciones, pudiendo hacerlas más específicas para determinadas aplicaciones y en determinados momentos, pudiendo bloquear notificaciones de solo determinadas apps con una serie de nuevos controles. Por último, se mejorará la interfaz de uso para modificar a nuestro antojo la configuración de sonido y vibración del terminal. Así como una de las funciones estrella de Android 13, la posibilidad de seleccionar un idioma diferente para cada app.

