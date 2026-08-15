No vuelvas a olvidarte de ninguna "peli" con esta herramienta.

Nuestra memoria es finita y a veces nos juega malas pasadas y no somos capaces de recordar el título de una película, solo una serie de escenas borrosas. Por más que le damos vueltas, la inspiración no llega, por lo que necesitamos ayuda. Algo que ya no nos atormentará más gracias a esta herramienta.

El "Shazam" de las películas

Encontrar el título de una canción o un intérprete simplemente tarareando una melodía o cantando una estrofa, es posible con herramientas como shazam. Pues lo mismo sucede con las películas y esta revolucionaria herramienta, con What Is This Movie, solo tendrás que contarle lo que recuerdes de la película detalladamente, ya sea describiendo una escena o contando el argumento, Este buscador inteligente nos ayudará a dar con el título, que tienes en la punta de la lengua.

what movie is this | what movie is this

Esta plataforma web está impulsada por inteligencia artificial y permite identificar los títulos de los films a partir de descripciones, tan sencillas como describir lo que pasa y su algoritmo hará el resto. Para dar con las respuestas, solo debes acceder a la plataforma a través de su web en el buscador web.

Describir el argumento o la escena que recuerdas de la película que estás buscando.

En cuestión de segundo los modelos de lenguaje avanzados combinados analizan la información y la cotejan con la amplia base de datos de TMDB en busca de la respuesta en miles de películas, todo en tiempo real.

A partir de estos datos, obtendremos una lista con las posibles coincidencias. Además del nombre de la película en cuestión encontramos otra información adicional como el director, el año de publicación el poster e incluso una breve explicación del porque coincide con tu búsqueda.

Por lo que destaca esta aplicación, la cual está optimizada y diseñada para cinéfilos es su capacidad de búsqueda basada en escenas, así como la obtención de coincidencias de una forma rápida y sencilla, a través del contexto y la narrativa, en vez de palabras clave concretas. Por lo que se hace indispensable para volver a encontrarnos con los recuerdos y películas de nuestra infancia y adolescencia.

Pasar horas realizando búsquedas infructuosas en la web ha pasado a la historia, y todo es posible gracias a la inteligencia artificial y su aplicación en proyectos como este. En los que los avances tecnológicos no solo nos ayudan a recuperar el tiempo perdido, sino que también nos ayuda a refrescar la memoria y a recuperar todos aquellos títulos que hemos visto en el pasado y que nos han dejado una huella borrosa.