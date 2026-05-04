Google lanza accidentalmente COSMO, una nueva app que integra un asistente de IA

Los de Mountain View están inmersos en una frenética carrera por contar con la IA más avanzada del mercado, y teniendo en cuenta que Gemini se está convirtiendo poco a poco en la referencia del mercado doméstico, parece que los esfuerzos están dando sus frutos. En esta ocasión, parece que ese ímpetu ha jugado una mala pasada a la empresa californiana, que ha visto cómo de manera accidental ha publicado una nueva app en la Play Store.

¿Qué COSMO?

Como hemos conocido gracias a 9to5Google, COSMO ha aparecido en la Play Store como app, para desaparecer poco después. Por lo que parece que no era la intención de Google la de lanzar ya esta app. Según este medio, la app apareció dentro de la cuenta oficial de Google en la Play Store, lo que quiere decir que se lanzará en su momento como una app dentro del ecosistema de Google.

Según aquellos que han podido ver la aplicación en acción, se trata de una app de IA con un asistente integrado, pero que no está relacionada directamente con Gemini, aunque sí de manera indirecta. Según la propia app y sus frases descriptivas de cara a aquellos que quisieran descargarla, podemos hacernos una idea de lo que esperar de ella, como por ejemplo.

COSMO es una aplicación experimental de asistente de IA para dispositivos Android. COSMO lleva el poder de la inteligencia artificial directamente a tu dispositivo. Desde organizar tu día hasta responder preguntas complejas, COSMO trabaja entre bastidores para simplificar tu vida.

Por tanto, es una aplicación que bien podría ser la misma Gemini, pero con otro nombre y diseño diferente, no sabemos muy bien el por qué de este movimiento de Google, pero con el I/O cerca, dentro de ujn par de semanas, puede que estemos ante importantes cambios respecto del ecosistema de Google, que podría ampliarse no solo con nuevos dispositivos, sino también con un ecosistema de software más amplio.

Según la publicación, esta app tenía un peso de 1,13GB, ya que integraba un modelo de Gemini Nano local, para poder utilizarlo sin necesidad de una conexión específica a Internet. En cualquier caso, se trata de una demostración de que no deja de ser otra variante de Gemini, pero con un envoltorio diferente, por eso nos desconcierta tanto.

Finalmente la aplicación ha sido borrada horas después de publicarse, algo que demuestra que Google no está todavía preparada para hablar de ella de manera oficial. Además de esta información, desde Google también han desvelado interesantes detalles sobre ella, e incluso capturas de pantalla. Parece que por lo que se ve en las imágenes, será una app con muchas opciones para añadir ciertas rutinas y addons al uso de la IA, con muchas funciones automatizadas. Con todo esto parece una app más orientada a la proactividad, y sobre todo que sea más sencillo para el usuario medio acceder a todo el potencial de la IA sin complicadas configuraciones o interacciones.