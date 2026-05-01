Cómo proteger tu tarjeta de crédito cuando pagas con el móvil

Hoy en día el smartphone es casi una extensión de nuestro cuerpo y las tarjetas físicas parecen algo del pasado. Sin embargo, esta tecnología es susceptible de sufrir ciberataques. Existen cuatro consejos básicos para que pagar con el smartphone no te exponga a los hackers .

Si quieres proteger tus ahorros, sigue estas reglas de oro de inmediato. Primero: configura siempre un bloqueo en tu terminal.Usa un PIN, un patrón o tu huella biométrica.

Segundo: activa el doble factor de autentificación. Es vital para entrar en tu app bancaria y en tu cartera digital. Independientemente de tu banco, esta opción la encontrarás en el menú Configuración y el apartado Seguridad.

Tercero: pon un límite de gasto. Establece un importe mínimo que obligue a introducir el PIN para pagar. Generalmente es de 50 euros, pero en caso de que te roben el móvil, no podrán vaciarte la cuenta con compras altas.

Y cuarto: apaga el NFC. Tenlo siempre desactivado y conéctalo únicamente cuando vayas a realizar el pago. Son pasos básicos, pero son los que cierran los flancos que los delincuentes aprovechan.

Además, conviene recordar que muchos de los ataques no requieren conocimientos técnicos avanzados por parte de los delincuentes, sino que se apoyan en descuidos cotidianos del usuario. Por ejemplo, conectarse a redes WiFi públicas sin protección o descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales puede abrir la puerta a malware capaz de interceptar datos sensibles, incluidos los relacionados con pagos móviles. Por eso, más allá de las cuatro reglas básicas, mantener el dispositivo actualizado y revisar periódicamente los permisos de las apps instaladas es una práctica altamente recomendable.

Por otro lado, el uso creciente del smartphone como herramienta financiera obliga también a adoptar una mentalidad más preventiva. Igual que antes protegíamos la cartera física, ahora debemos ser conscientes de que nuestro móvil concentra aún más información y acceso a nuestro dinero. La educación digital se convierte así en un elemento clave: entender cómo funcionan estas tecnologías y qué riesgos implican permite tomar decisiones más informadas y reducir significativamente la exposición a fraudes.