Qué hacer si te roban la cuenta de Instagram

Recuperar tu cuenta de Instagram después de un hackeo es fácil, pero si actúas rápido y sigues los pasos oficiales. Lo primero de todo es ir a tu correo y busca mensajes de security@mail.instagram.com o no-reply@mail.instagram.com.

Si ves cambios que no hiciste, pulsa "Protege tu cuenta aquí" de inmediato. Si ya no puedes entrar, ve a la pantalla de inicio de sesión y toca "¿Has olvidado la contraseña?".

¿El hacker cambió todo? No te rindas. Todavía hay solución Selecciona "¿No puedes cambiar la contraseña?" y solicita un código de seguridad. Si tu cuenta está bloqueada, elige "Han hackeado mi cuenta" para contactar con el soporte de emergencia. Estos pasos son cruciales y vienen uno seguido del otro, por lo que no tiene pérdida.

Instagram podría pedirte un vídeo selfie para que su IA verifique tu identidad en menos de 48 horas. En caso de que no tengas fotos publicadas, prepárate para dar el mail original y el modelo de dispositivo que usaste al registrarte.

Actuar rápido marca la diferencia entre recuperar tu perfil o perderlo para siempre. Sigue estos pasos oficiales y recupera el control de la cuenta casi al instante.