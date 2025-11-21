Espiar tus llamadas es posible con este elemento que todos tenemos en el móvil

Cuando hacemos una llamada, tanto el micrófono como el altavoz generan pequeñas oscilaciones que se transmiten por la carcasa del dispositivo. Aunque normalmente pasan desapercibidas, un radar colocado a pocos metros es capaz de detectarlas. Así lo ha demostrado un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania.

En el estudio explican que la Inteligencia Artificial tiene un papel muy importante en este espionaje. Para llevar a cabo esta investigación utilizaron una versión modificada de Whisper, un modelo de código abierto para reconocimiento de voz, y consiguieron transcribir buena parte de lo dicho con una precisión inicial del 60%.

Para llevarlo a cabo se necesitan equipos caros, conocimientos avanzados y estar cerca del objetivo. A pesar de que no es algo al alcance de todos, esta tecnología ya existe y si se continúa desarrollando, en un futuro podría facilitar ataques de espionaje. No obstante, los investigadores insisten en que no buscan asustar, sino adelantarse al riesgo.

Entre las soluciones que plantean está el rediseño del hardware de los teléfonos, la mejora de la encriptación o el uso de interferencias para bloquear la captura de datos.