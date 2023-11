Apple patenta una pantalla anti espionaje para el iPhone, ¿cómo funciona?

La privacidad es algo esencial en la relación con nuestros smartphones. Y es que como es lógico, la pantalla es la puerta al conocimiento de nuestros secretos mejor guardados, y de nada sirve tener algo guardado en una carpeta segura si cuando lo visualizamos todo ello se muestra en la pantalla a la vista de todos, también de esos que están a nuestro alrededor y tienen la mala costumbre de mirar por encima de nuestro hombro. Apple está preparando una solución para acabar con estas situaciones, y nos parece de lo más interesante.

Nuevas patentes

Lo que ha registrado ahora Apple en las oficinas de propiedad intelectual es un componente para la pantalla que se ha denominado como Lámina de privacidad para pantalla. Y es precisamente lo que se describe, una lámina que se instala en la pantalla y que ofrece una mayor privacidad, no para el usuario, sino de cara a las personas que pueden estar a nuestro lado y que podrían estar mirando lo que aparece en la pantalla de nuestro iPhone.

Un iPhone en la mano | Foto de Ethan Haddox en Unsplash

Lo que hace esta lámina es permitir que la luz de la pantalla se proyecte solo de manera frontal, por lo que llegará nítida al usuario del teléfono, algo que no ocurrirá con las personas a nuestro lado, que solo verán una luz y una imagen borrosa al no llegar toda la información de esta a nuestros ojos, ya que la lámina se encarga de difuminarla. Una patente que no llega sola, y es que la otra patente que la acompaña sí que nos parece algo a la altura de lo que se espera de Apple, algo mucho más sofisticado.

Es algo bastante sofisticado, porque su nombre ya lo dice todo, y es que se denomina Pantalla con ángulo de visión ajustable. Esta función básicamente permite personalizar la polarización de la pantalla para que se genere de esta manera un filtro natural que impida ver la pantalla según la posición en la que nos encontremos respecto del teléfono. De esta manera, al personalizar estos niveles de polarización, obtendríamos algo muy similar a ese efecto del que hablábamos al principio.

De esta manera según los ajustes que elijamos, la pantalla se podría apreciar a una distancia mayor o menor respecto del teléfono. Imagina que, según el ajuste, esta se pueda ver mejor más o menos lejos del lateral de esta. Así podríamos ajustar a nuestro antojo cómo pueden ver las personas lo que aparece en la pantalla de nuestro teléfono. Desde luego podría ser una solución revolucionaria que podría añadir una capa de seguridad mediante el propio hardware del dispositivo.

Desde luego sería una de esas funciones que de ser cómo esperamos tardarían poco en ser copiadas por el resto de fabricantes. Y es que no son pocas las situaciones en las que tenemos que andarnos con ojo a la hora de sacar el teléfono y comenzar a ojear cualquier app, como puede ser una red social, o por ejemplo el estado de nuestras cuentas en el banco. En todos esos casos, este filtro de privacidad podría venir genial para preservar la privacidad.