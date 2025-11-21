Los trucos para mantener Teams siempre en verde

Microsoft Teams es un espacio de trabajo de colaboración en tiempo real. Se trata de una herramienta que te permite chatear, compartir archivos y hacer reuniones virtuales con tus compañeros de trabajo.

Por defecto, esta plataforma refleja tu disponibilidad real utilizando un código de colores: amarillo si estás ausente, rojo si estás ocupado o verde si estás disponible. Sin embargo, lo que molesta a muchos usuarios es que, tras unos minutos de inactividad, rápidamente puedes pasar de verde a amarillo.

Pero esto es posible cambiarlo utilizando algunos trucos que evitan que tu estado en la aplicación cambie, haciendo que tu perfil siempre aparezca en color verde.

El primero de los trucos consiste en configurar tu estado manualmente como disponible. Para ello, debes pinchar en tu foto, situada en la esquina superior derecha y seleccionar tu estado. Tras ello, debes marcarlo en Disponible y programar su duración.

Otra forma de mantener Teams siempre en verde es evitando que el ordenador se suspenda. Para ello, desde el menú de Configuración, debes activar la función para que ni la pantalla ni el equipo se apaguen. Para esto, otro truco es reproducir un vídeo de YouTube en segundo plano con Teams abierto.

Además, existen programas que mantienen tu sesión activa simulando movimiento y dispositivos USB que mueven el ratón de forma imperceptible. Unas opciones útiles para asegurarte de que siempre apareces conectado dentro de la aplicación.