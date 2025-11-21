Los trucos y funciones del móvil para ahorrar dinero en vuelos

Encontrar vuelos baratos puede resultar una tarea complicada. Buscas, lo dejas en pausa unos minutos y de repente el precio sube. Esto no es casualidad, sino parte del proceso de funcionamiento de los motores de búsqueda de las aerolíneas, que rastrean y varían el precio según el día, la demanda y el dispositivo desde donde se hace la búsqueda. Así lo explica Jordi Martorell, experto en tecnología, en un vídeo subido a su cuenta de TikTok (@eltechdejordi), donde también comparte algunos trucos para evitarlo.

El primero de ellos tiene que ver con el momento de la compra. Lo mejor es hacerlo el martes por la noche, pues las compañías ajustan sus tarifas después del pico de demanda del fin de semana y del lunes. También recomienda hacerlo durante la segunda quincena del mes.

Mapa del mundo con aviones y vuelos | iStock

El segundo truco tiene que ver con el dispositivo desde donde se reserva el vuelo. Habla de evitar hacerlo desde móviles de alta gama, como el iPhone, pues el algoritmo lo asocia con un mayor poder adquisitivo. Tampoco recomienda hacerlo con batería baja. Además, usar el modo incógnito o una VPN evita que las webs detecten tu interés y encarezcan el billete.

Aun así, se debe tener en cuenta que los precios se elevan aún más durante temporadas altas, como verano o Navidad. Sin embargo, en otros momentos estos pequeños trucos pueden marcar la diferencia y haciendo posible volar a precios más bajos.