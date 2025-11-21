¿Es posible eliminar tu huella digital? Esto dice la realidad frente al mito

La huella digital es ese rastro único de datos que todos dejamos mientras usamos internet. Esto se pude dar tanto de forma activa, con el contenido que publicamos en redes sociales o los mensajes que enviamos a través de plataformas, como también de forma pasiva con a las cookies que aceptamos.

Suena tentador poder empezar de cero, crear una nueva imagen, pero la realidad es que en el mundo online nada se borra del todo. Los algoritmos guardan muchos recuerdos, como publicaciones antiguas, fotos rescatadas de la nube, menciones en foros olvidados o capturas que alguien guardó sin que lo supieras.

Es por ello por lo que la identidad digital no es fija, sino que se reescribe con el tiempo. De esta forma, la clave está en elegir qué redes quieres usar, qué quieres compartir, qué vínculos prefieres crear y cuáles dejar. Expertos recuerdan que, a pesar de que internet no olvida, tampoco dicta el futuro.