Cómo proteger tu ordenador de virus en la vuelta a clases

Tras el descanso vacacional y la vuelta al trabajo o a las clases es el momento ideal para asegurarnos que nuestros dispositivos electrónicos están óptimos para la carga de trabajo. Estos siempre son susceptibles de posibles ataques de virus o mallware. Los virus y troyanos no solo se aprovechan de las vulnerabilidades del sistema, sino que también recurren a engaños como ventanas emergentes falsas que simulan actualizaciones de seguridad, o aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales.

Por este motivo, es necesario proteger nuestros dispositivos por ello, para poner nuestro ordenador, Tablet o móvil en óptimas condiciones habría que empezar obteniendo un buen antivirus y hacer un análisis de estos posibles virus indeseados. Además, es conveniente hacer estos análisis con regularidad, por si en algún momento se cuelan sin ser invitados.

Por otro lado, una de las mejores formas de tener a los posibles hackers a ralla es manteniendo el sistema actualizado, ya que se encargan de subsanar errores y posibles entradas de estos piratas informáticos. Y al igual que el sistema también es recomendable hacerlo con las aplicaciones.

Para mantener la seguridad, como siempre hay que estar vigilante de no abrir correos sospechosos, evitar acceder a redes Wifi de uso público o descargarnos archivos de dudosa procedencia.