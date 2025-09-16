La Fiesta de Ofertas Prime de Amazon vuelven el próximo mes de octubre

Amazon vuelve a la carga con nuevas jornadas de ofertas. Si el pasado mes de julio volvíamos a asistir a un Prime Day, el más largo hasta ahora, con cuatro días de ofertas y rebajas, ahora vuelve uno de los eventos menores de la tienda, en la que volveremos a conocer nuevas ofertas en miles de productos. En esta ocasión se celebrará durante el próximo mes de octubre, en menos de un mes, vamos a conocer los detalles.

¿Cuándo se celebra?

Amazon ha anunciado hoy que la Fiesta de Ofertas Prime se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre de 2025, por lo que en menos de un mes otra vez tendremos dos jornadas repletas de ofertas, por supuesto por nuestra parte, con total atención a la tecnología, que es sin duda uno de los grandes reclamos de este tipo de eventos comerciales.

Ofertas Prime 2025 | Amazon

Como es habitual, las grandes marcas tendrán en estas nuevas jornadas una gran ocasión para ofrecer sus productos rebajados. Amazon cita a marcas como Levi’s, New Balance, Phillips, Samsonite o Sony, CREATE, Flamingueo, Olistic Science, Purasana o Save Family entre las que participarán en estas nuevas jornadas de ofertas masivas.

En el caso de los clientes Prime, que es a quienes van dirigidas estas ofertas, también podrán disfrutar de ofertas flash que estarán activas por tiempo limitado dentro de estas jornadas. Como nos recuerda Amazon, los consumidores cada vez buscan más las ofertas cuando compran, sobre todo online. Concretamente, aseguran que hasta el 38% de los compradores tienen en las ofertas la principal razón para hacer estas compras online. Mientras que el 57% de los consumidores suele investigar al tendencia de los precios de los productos antes de hacer la compra.

En estas ofertas, hasta el 55% de los consumidores asegura que planifica sus compras no solo para ahorrar más, sino también para aprovechar y proveerse de productos de cara a los siguientes meses. Concretamente, se espera que aunque se celebre un mes después, muchos invertirán el dinero en estas ofertas para hacerse con numeroso material para la vuelta al cole.

Como sabéis, estas ofertas serán exclusivas para los clientes Prime, que pagan una suscripción anual, en la que no solo disfrutan de envíos gratuitos en sus compras, sino también de acceso al catálogo de vídeo de la plataforma, que cuenta con uno de los mayores catálogos del mercado. Si eres estudiante de entre 18 y 22 años, además podrás acceder a estas suscripciones a mitad de precio.

Os mantendremos informados sobre las ofertas que Amazon lance durante esas dos jornadas, y como no, a esas que suelen llegar unos días o semanas antes, donde la propia Amazon pone a la venta sus dispositivos a precios prácticamente de derribo.