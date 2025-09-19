El verdadero motivo por el que olvidas tus contraseñas después de las vacaciones

Es un olvido más común de lo que parece, pero olvidar la contraseña de acceso al ordenador tras las vacaciones puede ser un quebradero de cabeza si no lo tenemos apuntado en algún lugar. Como es algo de uso cotidiano y diario nos confiamos en que no la olvidaremos pero tras días de desconexión, tu cerebro también desconecta. Existe una explicación científica relacionada con la memoria que explicaría este curioso olvido.

Según los psicólogos, este problema viene de la memoria declarativa, que es la memoria que se encargar de guardar algunos datos en nuestro cerebro, incluidas también las contraseñas. Esta memoria declarativa depende del contexto y las rutinas de repetición, por lo que para evocarla hay que estar rodeado de un entorno familiar.

Hermann Ebbinghaus, explica sobre esto en lo que se conoce como la curva del olvido, al no repasar un determinado tipo de información, esta se va olvidando de forma gradual. En el caso de las contraseñas se mantienen frescas mientras trabajamos, pero al dejar de usarlas en los periodos vacacionales, se van olvidando. No obstante, este proceso no quiere decir que la persona tenga mala memoria, sino que su cerebro ha hecho una especie de reset mental durante las vacaciones.

El uso de gestores de contraseñas o los sistemas biométricos podrían ser de gran ayuda en estos casos.