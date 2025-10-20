Una caída masiva de la nube de Amazon provoca fallos en múltiples plataformas

Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon, está caída desde primera hora de la mañana de este lunes.

Entre los servicios afectados, en estos momentos en Estados Unidos es imposible acceder a Amazon, Amazon Alexa, PrimeVideo, Crunchyroll, Canva, Perplexity o Duolingo. También se han visto afectadas redes sociales como Snapchat o Goodreads, e incluso videojuegos como Fortnite, Roblox o Clash Royale. En Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, si que están operativos, pero otros presentan los mismos fallos de acceso que en Estados Unidos.

Según la web downdetector.es, los usuarios han reportado problemas alrededor de las 7 de la mañana. "Estamos investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios de AWS. Proporcionaremos más información en los próximos minutos", han señalado desde la compañía sobre la caída