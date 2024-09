YouTube Health se estrena en España para compartir contenidos médicos

Según Google, el consumo de contenidos médicos ha aumentado en España un 20% durante el pasado año 2023. Esto pone de manifiesto que cada vez más personas buscan información sobre temas médicos no solo en la web, sino también a través de contenidos de vídeo. Y este es un tema muy sensible, porque cuando hablamos de la salud no podemos tomar como referencia a cualquiera. Y se convierte en imperativo que estos contenidos visuales vengan desde fuentes médicas contrastadas. Y eso es precisamente lo que nos ofrece YouTube Health, la nueva plataforma de vídeo de Google.

Vídeos con respaldo médico

Cuando las personas nos topamos con algún problema de salud, ya haya sido diagnosticado o simplemente en caso de sospecharlo, solemos consultar otras fuentes que nos den más detalles sobre le que creemos que podemos tener. Esta práctica en general no está recomendada, por lo peligroso que puede llegar a ser autodiagnosticarse desde contenidos que no han sido creados por profesionales médicos.

YouTube Health | Google

Siendo conscientes que es imposible evitar que las personas consulten estos contenidos, YouTube Health llega ahora a España para ofrecer esos contenidos con fuentes médicas contrastadas. Estos contenidos albergados en la nueva plataforma han sido creados por organizaciones médicas reconocidas, profesionales médicos y expertos en salud pública, por lo que podremos confiar plenamente en los consejos e información que se vierten en ellos.

Todos los contenidos que cuenten con este respaldo, veremos destacados los que provienen de fuentes fiables y por tanto que se engloban de este nuevo YouTube Health. Las organizaciones, institutos y centros médicos que han colaborado con estos nuevos contenidos en España son de prestigio, como el Hospital Gregorio Marañón, y privadas como la Clínica Universidad de Navarra, Quirónsalud, Sanitas, Vithas Hospital o el Hospital Clínic Barcelona.

Google ha desvelado que solo en España se han visualizado 9 mil millones de veces vídeos de salud, divididos en 8.500 millones de reproducciones de vídeos relacionados con la salud y 300 millones de vídeos relacionados con la salud mental. Así que la idea es reducir el consumo de contenidos de salud no respaldado por las autoridades médicas, y sí el que ha sido creado por los propios profesionales. Hacer lo contrario sin duda puede poner en peligro la vida de las personas, ya que precisamente es uno de los grandes problemas del consumo incontrolado de contenidos de salud en las redes. Ahora YouTube Health llega a España para poner orden y ofrecernos un repositorio de contenidos útiles y sobre todo saludables.

Desde luego es una excelente iniciativa, porque somo muchos los que consultamos contenidos médicos, y la verdad que tranquiliza mucho comprobar que existe mucho contenido de este tipo creado o respaldado por profesionales. Así que ahora sin duda podrás tener la seguridad de que estás viendo contenidos seguros y saludables relacionados con temas delicados y que lamentablemente es probable que consultemos porque nos encontramos en una situación problemática en términos de salud.