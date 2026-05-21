Roborock lanza su nueva gama de cortacésped inteligentes en España

Si algo crece con fuerza en nuestros jardines durante estas semanas de mayo, es sin duda un césped o una pradera al sol, después de tantas lluvias primaverales, se encuentra en su momento culmen. Y por supuesto, para que luzca mejor que nunca, es necesario tenerlo cortado a una altura adecuada. Algo que además ayuda a este a recibir más luz, nutrientes y por supuesto agua del riego. Y automatizarlo con los nuevos robots de Roborock es algo que sin duda nos va a permitir disfrujtar de un auténtico tapiz en nuestro jardín sin prácticamente esfuerzo.

Precio y disponibilidad

La nueva gama de robots cortacésped de Roborock llega con una horquilla de precios bastante amplia. Esta se mueve entre los 899 euros y 3499 euros, lo que nos da una idea del amplio número de posibilidades que vamos a tener a nuestro alcance.

Distintos modelos para diferentes necesidades

Entre la nueva gama, tenemos en la zona más accesible el nuevo RockNeo Q1, un cortacésped volcado en la eficiencia inteligente y la fiabilidad para quienes se inician en la automatización del jardín. Se ha diseñado para cortar superficies de entre 500 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados, por lo que sirve para la mayoría de jardines residenciales.

RockNeo Q1 | Roborock

Además, cuenta con un sistema de tracción de dos ruedas (2WD), con las que puede superar pendientes de hasta el 45% y sobrepasar obstáculos físicos de hasta 4 cm de altura. Ofrece tecnología Stereo Vision, que ayuda a identificar y esquivar obstáculos en tiempo real. Su precio es de 899 euros.

El RockMow S1 aumenta su capacidad hasta los 1500 metros cuadrados. Gracias al módulo PreciEdge, puede realizar unos acabados de los bordes muy precisos, a solo 3cm, desde el primer corte, según lo sacamos de la caja. Puede atravesar pasillos estrechos de tan solo 70 centímetros de ancho. Además, también puede subir pendientes del 45% y evitar obstáculos de 4 cm gracias a su tracción trasera 2WD, pero en este caso su gran ventaja es la enorme autonomía, que le permite cubrir 1000 metros cuadrados en apenas 24 horas.

RockMow S1 | Roborock

También ofrece conectividad WiFi, Bluetooth y 4G de forma nativa. Su precio es de 1299 euros. El modelo más avanzado de los tres que llegan ahora a España es el RockMow Z1, que es un auténtico todoterreno. Esa fuerza en las cuatro ruedas permite sortear pendientes extremas de hasta el 80% y sortear obstáculos complejos de hasta 8 cm, como baches o raíces. Además, puede girar sobre su propio eje sin dañar la hierba.

Hay dos versiones, la estándar tiene un precio de 1999 euros, mientras que la que cuenta con sensor láser 3D de 360 grados y dos cámaras que detectan objetos a 70 metros de distancia, sube hasta los 2699 euros. Los dos admiten red 4G LTE y permiten establecer geovallas, lo que potencia su conectividad en esos entornos donde la conexión es más difícil..