1.200 millones de personas en el mundo viven con trastornos mentales, el doble que en 1990

Los trastornos mentales a nivel mundial casi se han duplicado desde 1990, y ahora afectan a 1.200 millones de personas en todo el mundo. Según un nuevo estudio, este marcado aumento ha convertido a los trastornos mentales en la principal causa de discapacidad a nivel mundial, superando a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.

El trabajo ha sido liderado por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en colaboración con la Universidad de Queenslan, y se ha publicado en The Lancet. Se identificó que los trastornos mentales afectan de manera desproporcionada a las personas de entre 15 y 19 años y a las mujeres.

Se examinaron la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023. Esto lo convierte en el análisis más completo sobre la carga de los trastornos mentales hasta la fecha. El estudio evaluó 12 trastornos mentales. Los trastornos de ansiedad y el trastorno depresivo mayor ocuparon el puesto 11 y 15, respectivamente.

Principal causa de discapacidad

Los años de vida ajustados por discapacidad son una medida de la pérdida de salud general, que combina los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura. En 2023, los trastornos mentales representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad a nivel mundial, y se situaron como la quinta causa principal de la carga total de enfermedad. Además, representaron más del 17% de todos los años vividos con discapacidad en el mundo. Esto refleja el impacto sustancial y creciente de los trastornos mentales en las poblaciones.

Los recientes aumentos se deben principalmente a los trastornos de ansiedad y al trastorno depresivo mayor. Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor ha aumentado aproximadamente un 24%, mientras que los trastornos de ansiedad han aumentado más de un 47%. Ambos casos alcanzaron su punto máximo en los años posteriores a la pandemia de covid-19.

"Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés derivado de la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la cohesión social", afirma Damian Santomauro, primer autor del estudio y profesor asociado en las dos instituciones que colaboraron.

"Abordar este creciente desafío requerirá una inversión sostenida en los sistemas de salud mental, un mayor acceso a la atención y una acción global coordinada para brindar un mejor apoyo a las poblaciones más vulnerables", añade.

Adolescentes y mujeres, los más afectados

Los trastornos mentales afectan a las personas en todas las etapas de la vida, pero los tipos de afecciones y su impacto varían según la edad. "Nuestros hallazgos demuestran que la prevalencia de los trastornos mentales alcanza su punto máximo entre los 15 y los 19 años, un período crítico del desarrollo que puede influir en las trayectorias educativas, laborales y relacionales", destaca Alize Ferrari, coautora del estudio y profesora asociada en las dos instituciones que colaboraron.

En 2023, 620 millones de mujeres de todas las edades vivían con un trastorno mental, en comparación con 552 millones de hombres de todas las edades a nivel mundial. Las mujeres representaron 92,6 millones de años de vida ajustados por discapacidad, frente a 78,6 millones entre los hombres, lo que indica una mayor carga general.

Es probable que estas diferencias se deban a una compleja combinación de factores, como una mayor exposición a la violencia doméstica y el abuso sexual, mayores responsabilidades de cuidado y desigualdades estructurales como la discriminación de género.

Afectan a poblaciones de todo el mundo

La carga de los trastornos mentales aumentó en todas las regiones del mundo entre 1990 y 2023, si bien la magnitud y el patrón de dicha carga difieren sustancialmente entre regiones y niveles de desarrollo.

Las regiones de altos ingresos, como Australasia y Europa Occidental, registraron algunas de las tasas de carga más elevadas a nivel mundial, especialmente en países como los Países Bajos, Portugal y Australia. También se observaron grandes incrementos en las tasas de carga de los trastornos mentales en África subsahariana occidental y en algunas zonas del sur de Asia.

Estos patrones se traducen en impactos sustanciales para las comunidades de todo el mundo. Los trastornos mentales afectan a las familias y a los cuidadores, reducen la participación laboral y la productividad, y generan una creciente presión sobre los sistemas de salud y los recursos gubernamentales.

Los análisis del Estudio de la Carga Global de Enfermedad estiman que solo alrededor del 9% de las personas con trastorno depresivo mayor a nivel mundial reciben un tratamiento mínimamente adecuado, y menos del 5% recibe atención adecuada en 90 países.

En 204 países y territorios, solo un pequeño número de entornos de altos ingresos, como Australia, Canadá y los Países Bajos, tienen una cobertura de tratamiento superior al 30%. Esto pone de manifiesto importantes brechas en la atención a nivel mundial.

Ampliar el acceso a los servicios, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, será fundamental para mejorar la cobertura. Lograrlo requerirá una acción global coordinada y una inversión sostenida en los sistemas de salud mental para mejorar los resultados en todo el mundo.

Referencia:

Santomauro D. et al. (2026). Updated trends in the global prevalence and burden of mental disorders, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet.