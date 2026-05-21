La tableta POCO Pad C1 ya es oficial: 9,7”, 120Hz y batería de gran tamaño

Poco ha lanzado a nivel global una nueva tableta asequible. Uno de esos modelos perfectamente equilibrados, entre una potente ficha técnica y un precio verdaderamente accesible. Y no es una desconocida, porque básicamente es la versión global de una tableta lanzada por Redmi en China, algo habitual en Poco, que suele ser la marca receptora de estos dispositivos cuando salen de China. Vamos a conocer todos esos detalles y hacernos una idea de lo que esperar de ella.

Ficha técnica de la nueva POCO Pad C1

Se trata de una versión global de la Redmi Pad 2 9.7, un modelo por debajo de las 10 pulgadas que ofrece una ficha bastante solvente para el grueso de consumidores. Su pantalla tiene una diagonal de 9,7 pulgadas, que tiene tecnología LCD, así como una resolución de 2048x1280 píxeles.

Nueva tableta POCO C1 | POCO

Su tasa de refresco es de 120 Hz, y la táctil de 180 Hz, con un brillo pico de 600 nits. Por tanto, a nivel de pantalla ofrece unas excelentes prestaciones. Es bastante potente para la gama en la que se mueve, ya que su procesador es un Snapdragon 6s 4G Gen 2, que ofrece conectividad móvil y que viene acompañado de 4GB o 6GB de memoria RAM, así como de 64GB o 128GB de almacenamiento interno.

Así que se moverá de manera fluida por esa multitarea que se le atraganta a tantas tabletas. Respecto del apartado fotográfico, tenemos una cámara trasera de 8 megapíxeles, así como una delantera de 5 megapíxeles, nada fuera de lo normal en una tableta accesible. Por otro lado, la batería nos ofrece un tamaño bastante grande, aunque lejos de algunas alternativas de mayor calado que hemos conocido recientemente.

Y es que su batería cuenta con una capacidad de 7600 mAh, mientras que la carga rápida ofrece una potencia de 18 W. Tiene unas dimensiones de 226.51 x 147.97 x 7.4 mm, mientras que su peso es de 406 gramos. Su software es Android 16 bajo la capa de personalización de HyperOS 3.0. Por tanto, nos ofrece las últimas novedades de la firma china en términos de software.

La tableta de momento no se ha lanzado en España, ni está claro a qué países va a llegar, pero no hay que descartar que sea presentada en inminentes eventos globales, como la presentación de los futuros Xiaomi 17T. Su precio debería moverse alrededor de entre los 200 y 250 euros, si tenemos en cuenta su ficha técnica. Sin duda, una de las mejores tabletas de la gama de entrada que tendremos disponibles a lo largo de este año.