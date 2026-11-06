Estrena la nueva TDT con estos decodificadores ultracompactos

Una vez más, la televisión digital terrestre (TDT) se transforma el 5 de noviembre, terminando el despliegue de las emisiones en Ultra Alta Definición (UHD), así como de la implantación del estándar DVB-T2. Unos cambios que tienen consecuencias para el usuario.

Cómo seguir disfrutando de la televisión sin complicaciones

Una renovación con la que pretende una mejora tanto en el sonido como en la imagen, con la que podremos disfrutar de contenidos en 4K. Un despliegue que se está haciendo por fases, y en la que los televisores más modernos ya cuentan con tecnología para adaptarse. Si nuestro televisor cuenta con esta, solo será necesaria una resintonización de los canales. Cuando se trata de dispositivos más antiguos sin Códec HEVC, tendremos que buscar alternativas para seguir disfrutando de las emisiones como hasta ahora.

En tal caso, no nos quedará otra que hacernos con un descodificador. Hasta ahora, estos aparatos ocupan espacio en los muebles, un problema que ahora se hace mucho más patente para los usuarios que han colocado los televisores en la pared con la ayuda de un soporte, aprovechando el diseño delgado de estas. Además del problema con los cables y el mando a distancia.

Ahora podemos optar por descodificadores mucho más pequeños y discretos, gracias a su formato dongle podemos ocultarlos tras el televisor conectados al HDMI, de la misma manera que lo hacen otros dispositivos como Fire TV o Chromecast.

Aunque por el momento no son muchas las alternativas, son algunos fabricantes los que han optado por comercializar este tipo de descodificador, entre los que destacan las siguientes opciones en formato compacto, los cuales nos permitirán actualizar y seguir usando nuestro televisor.

Decodificador Terrestre multimedia OWERSLYN | OWERSLYN

Una opción es el descodificador terrestre multimedia OWERSLYN, cuenta con compacto dongle, con sintonización avanzada gracias al uso del estándar DVB-T2/HEVC (H.265). Nos proporciona calidad de imagen de alta definición, con lo que podremos acceder a los canales actuales, con conector HDMI integrado, podemos conectarlo directamente o con adaptador. Sensor IR externo con visor para poder controlarlo con el mando a distancia aunque esté escondido tras el televisor. Cuenta además con funciones multimedia, PVR con las que podemos conectar una memoria USB con lo que grabar programas, y función TimeShift, que permite pausar la reproducción en directo. Su precio es de 25,99 euros.

Descodificador tipo Dongle Casstaly | casstaly

El descodificador sintonizador Casstaly, además de salida HDMI, cuenta con conexión SCART o euroconector, lo que facilita su uso en todo tipo de televisores. Compatible con las señales DVB-T2 / H.265 10-bit, nos permite visualizar contenido en alta definición. Además, es TDT, es reproductor multimedia USB, pudiendo reproducir contenidos de video en formato MKV, AVI, MP4, música o fotografías desde cualquier dispositivo de almacenamiento externo. Su precio es de unos 34 euros.

Descodificador DEKO | DEKO

Por último, el DEKO Mini Descodificador, es un dispositivo compacto con un diseño ultrareducido tipo stick, el cual se oculta a la perfección tras el televisor. Además de la programación de las emisoras, permite consultar el teletexto y la guía electrónica de programas EPG. Cuenta con opción de antena o adaptador Wi-Fi USB para acceder a funciones para la visualización de contenido inline. Dispone de conexión USB, que permite alimentarlo a través del propio televisor o mediante adaptador de corriente. Su precio es de unos 24 euros.