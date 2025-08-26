Xiaomi lanza un nuevo ratón sin cables a precio de derribo

Esta es una época propicia para el lanzamiento de nuevos dispositivos de escritorio, no en vano, con el regreso de las vacaciones y la vuelta al cole y el trabajo, se dispara el uso de ratones, que muchos ven en esta época un momento idóneo para renovarlos. En este caso nos fijamos en un nuevo ratón que acaba de lanzar Xiaomi y que se puede decir que es bueno, bonito y muy barato, tal y como hemos podido comprobar al repasar su ficha técnica y su precio ultra reducido.

Ficha técnica del Xiaomi Mouse 2 Comfort Edition

Como podéis observar, se trata de un ratón de diseño elegante, agradable y compacto. Y sobre todo, por ese apellido Comfort que tiene, con un diseño que favorece su uso durante horas gracias a un perfil ergonómico que hace más sencillo agarrarlo, y también mantener la muñeca en la posición adecuada para evitar dolores. Es un ratón bastante ligero, con tan solo 63 gramos de peso cuando no tiene batería. El diseño nos permite reposar el pulgar de manera cómoda. Un ratón que cuenta con un acabado mate muy elegante.

Xiaomi Mouse 2 Comfort Edition | Xiaomi

Es un ratón que se estrena con conectividad inalámbrica, como es Bluetooth de 2,4 GHz, que nos permite además alternar entre distintos dispositivos para poder utilizarlo indistintamente. A la hora de hablar de precisión, cuenta con un sensor de 1200 DPI, que permite hacer movimientos más precisos, milimétricos, que se trasladan rápidamente al puntero de nuestro PC. Los botones de este ratón han sido diseñados para reducir al mínimo el ruido.

Gracias a los interruptores TTC ultra silenciosos no escucharemos prácticamente las pulsaciones de cada uno de sus botones. Cuenta, además de los grandes botones principales, con otros dos botones secundarios en la cara interior del ratón. Para mayor comodidad, el receptor USB que debemos conectar al PC para poder comunicarse con el ratón se esconde en el interior del ratón, para cuando tenemos que transportarlo, o simplemente guardarlo cuando dejamos de utilizarlo.

Y lo mejor de todo, el precio. Porque este nuevo Xiaomi Mouse 2 Comfort Edition se ha lanzado de momento en China, donde su precio es de tan solo 9,40 euros al cambio, prácticamente un precio de derribo. Un ratón que competirá directamente con los nuevos lanzamientos de Logitech, que se esperan en el IFA de Berlín, y que sin duda será una de las principales elecciones para muchos consumidores que ya están preparando la mochila de estudios, o por qué no, también de trabajo. Aquí habrá que recurrir seguramente a la importación, salvo que Xiaomi quiera complementar su gama de ratones en España, compuesta del Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition y del Xiaomi Wireless Mouse Lite, ambos ahora disponibles por 9,99 euros.