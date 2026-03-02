El nuevo iPad Air presume de todo el potencial del chip M4

Apple ha presentado la nueva generación de su iPad Air, y no podemos decir que sea una revolución dentro de la gama, porque en este caso las novedades se limitan casi en exclusiva al procesador, algo que si bien se va a notar desde el minuto cero de uso de esta tableta, es lo menos que se puede esperar de una nueva generación que llega al mercado. Un nuevo iPad que sigue ofreciendo un diseño delgado y liviano, que siempre ha formado gran parte de su atractivo en la gama de los de Cupertino, y que recientemente sirvió a la marca para bautizar a su móvil más delgado y ligero de su historia.

Precio y disponibilidad

El nuevo iPad Air con chip M4 se estrena en dos nuevos tamaños, de 11 y 13 pulgadas. El primero parte de los 649 euros con 128GB de almacenamiento, aunque hay versiones de hasta 1TB. Y el segundo parte de los 849 euros, para la versión de 128GB, aunque también llega hasta ese 1TB. Llega en cuatro colores, gris espacial, azul, púrpura y blanco estrella. Aunque ya se puede reservar, estará a la venta desde el 11 de marzo.

iPad Air con chip M4 | Apple

Ficha técnica del iPad Air con chip M4

El nuevo iPad Air obviamente lo confía todo a su gran salto de potencia gracias al chip M4 de Apple. Este es capaz de ofrecer un rendimiento un 30% superior al de su predecesor. Y si miramos a la primera generación del iPad Air con el chip M1, esta mejora se dispara hasta ser 2,3 veces más rápido que ese modelo. Es un chip muy potente que no tiene nada que envidiar al de ordenadores portátiles mucho más rápidos y a priori más solventes.

iPad Air con chip M4 | Apple

También hay importantes novedades en la disponibilidad de memoria unificada, que ahora es más amplia que nunca, y mejora como nunca antes los flujos de trabajo más exigentes. Puede gestionar fácilmente vídeos de resolución 4K o mover archivos pesados. Este nuevo modelo es capaz ahora de ofrecernos una conectividad más sofisticada aún, gracias a la integración de los primeros chips de comunicaciones de la marca, como el módem que hemos visto ya en el iPhone 17, como es el N1 para conexiones sin cables y el C1X como módem.

En cuanto al Wifi ahora tenemos disponible el estándar Wifi 7, el más rápido del momento, y capaz de brindarnos velocidades espectaculares, comparables a las de la fibra óptica instalada en tu casa. No solo se trata de un estándar más rápido, sino que gracias al nuevo C1X; puede consumir un 30% menos de energía, y ser hasta un 50% más rápido en las redes 5G, todo son ventajas desde luego.

En cuanto a la pantalla, este nuevo modelo conserva los paneles LCD, los OLED de momento seguirán siendo exclusivos de los modelos Pro. Y cuentan con tecnología Liquid Retina, presumiendo de mucha nitidez y de una gama de colores completa. El nuevo iPad Air sigue ofreciendo la máxima compatibilidad con los accesorios más célebres de la marca, como el Apple Pencil Pro o el Magic Keyboard, con una fila de 14 teclas de función.

Este iPad Air estrena el sistema operativo iPadOS 26, que como sabéis presume de la interfaz Liquid Glass, con una apariencia de vidrio líquido. Y por supuesto con la máxima compatibilidad con las actuales funciones de IA de Apple Intelligence, y sobre todo las futuras, gracias a ese Neural Engine de 16 núcleos que estrena el nuevo chip M4.