Aluvión de lanzamientos de Xiaomi en España: nuevo Xiaomi Tag, Scooter 6 Ultra, Pad 8 y mucho más

En el multitudinario evento que ha celebrado hoy Xiaomi en el MWC 2026 de Barcelona, no solo hemos conocido sus nuevos smartphones Xiaomi 17, sino que también han hecho oficiales los lanzamientos de numerosos dispositivos de los que el fabricante engloba en su ecosistema Human × Car × Home. Y que en este caso incluye la nueva tableta de alta gama, un patinete eléctrico premium, el esperado Xiaomi Tag y otros wearables.

Nueva Xiaomi Pad 8

La tableta de los chinos llega para colocarse en todo lo alto de su gama, con unas excelentes prestaciones. Su pantalla tiene una diagonal de 11,2 pulgadas, así como una resolución 3.2K muy elevada. La tasa de refresco también es superior a la habitual, de 144Hz, y su batería es bastante generosa, de 9200mAh. Aunque hay dos modelos, La Xiaomi Pad 8 y 8 Pro, que se diferencian en su potencia.

Xiaomi Pad 8 | Xiaomi

Ya que la primera tiene un procesador Snapdragon 8s Gen 4, totalmente nuevo, y el modelo Pro, el más avanzado, el potente Snapdragon 8 Elite. Llegan con Android 16 bajo la capa HyperOS 3. Xiaomi la ha lanzado en España con un preci de 449,99€ para la versión de 8GB+128GB, mientras que la variante Pro tiene un precio de 599,99€ en su variante de 8GB+256GB.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series

El fabricante chino ha lanzado una gama totalmente nueva de patinetes eléctricos. Que está capitaneada por el Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, que nos ofrece una potencia máxima de 1200W, con modo Boost y autonomía de hasta 75 km. También nos ofrece carga rápida, que nos brinda 30 km en una hora, así como unos neumáticos todoterreno de 12 pulgadas y suspensión de doble brazo oscilante.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra | Xiaomi

Es un patinete muy seguro gracias a los renos de disco, E-ABS, TCS, resistencia IPX6 y se puede localizar gracias a Apple Find My. En el lado inteligente ofrece pantalla TFT a color de 3 pulgadas y control desde el smartphone, y así como un llamativo manillar ergonómico en acabado Lightning Yellow. Se estrena en nuestro país en el mismo color amarillo del Xiaomi SU 7 Ultra por 799,99€.

Nuevo Xiaomi Watch 5

El nuevo reloj de alta gama de Xiaomi nos ofrece pantalla de 1,54 pulgadas con cristal de zafiro, procesador Snapdragon W5 Gen 1 y batería de 930 mAh con autonomía de hasta 18 días en modo ahorro, así como sensores EMG e IMU que permiten gestos avanzados como chasquear los dedos o agitar la muñeca, para controlar el dispositivo sin tocarlo. Tiene un precio de 299,99€.

Xiaomi Watch 5 | Xiaomi

Nuevos Redmi Buds 8 Pro

También hay nuevos auriculares, que nos ofrecen triple controlador coaxial, audio dimensional de Xiaomi y soporte para Dolby Audio. Además de cancelación de ruido de 55dB, y autonomía de hasta 33 horas. Se estrena por 69,99€.

Redmi Buds 8 Pro | Xiaomi

Nuevo Xiaomi Tag

Era uno de los dispositivos más esperados, la alternativa de Xiaomi al AirTag de Apple. En este caso un dispositivo que nos ofrece la máxima compatibilidad tanto con Apple Find My y Google Android Find Hub. Su autonomía es de más de un año gracias a una pila CR2032. Y presume de resistencia IP67. Su precio es de solo 14,99€.

El nuevo Xiaomi Tag | Xiaomi

Nueva Xiaomi Power Bank

El fabricante chino ha lanzado una batería externa con solo 6 mm de grosor, ofrece carga inalámbrica de 15W y mediante cable USB-C. Está fabricada en aleación de aluminio y su precio es de 59,99€.