Vive el mundial a tope con estas Smart TV a buen precio

El comienzo del Mundial de selecciones está a la vuelta de la esquina y para los amantes del deporte rey es una fecha importante señalada en el calendario. Si quieres disfrutar al máximo y vivir la experiencia, esto es lo que no puede faltar en tu salón.

Las mejores Smart TV para disfrutar del Mundial

No es lo mismo disfrutar del cine o una serie en casa que hacerlo en una competición deportiva como el fútbol. Las exigencias técnicas no son las mismas y cambian de forma drástica. Es por ello que, para seguir el movimiento y la rapidez del juego, se hace necesario que los televisores cuenten con una alta tasa de refresco. Así como una buena gestión del brillo y el contraste, para evitar los reflejos de la luz natural. Estos son algunos de los modelos con los que disfrutar al máximo de toda la emoción del fútbol.

Smart TV de Samsung | Samsung

Unas características integradas a la perfección en la TCL Serie C7K y C8K, la cual cuenta con tecnología QD-MiniLED la cual garantiza una perfecta visibilidad. Con una tasa de refresco de hasta 144 Hz reales. Lo que reduce la vista borrosa, sobre todo en rápidos movimientos laterales. Las cuales puedes comprarlas en Amazon por entre 600 y 800 euros, en sus tamaños de 55 y 65 pulgadas.

Una alternativa excelente es la Hisense con sus modelos U7NQ o E7Q Pro, equipados con panel QLED con una tasa de refresco de hasta 144 hz. Lo cual reduce la visión borrosa, sobre todo en los movimientos de cámara laterales. Su precio oscila entre los 500 y 600 euros, comprando en Amazon.

Xiaomi lanza una Smart TV de 43 pulgadas asequible y con Google TV |

Otra excelente opción que permite ajustar el presupuesto sin reducir el tamaño es la Xiaomi TV A Pro 2026. Cuenta con paneles QLED en el que destacan los colores brillantes, con lo que se consigue que el césped tenga un color verde espectacular. Además, integra el sistema Google TV. Su precio de venta en Amazon es de entre 350 y 450 euros para su versión de 55 pulgadas en Amazon.

Si buscas una apuesta segura, una opción interesante siempre son las Serie Q60D y Q7F de Samsung, gracias a sus famosos paneles QLED nos ofrecen un alto volumen de color y un alto rendimiento en habitaciones luminosas. Cuenta con un potente procesador con el que nos ofrece un resultado asombroso tras escalar la resolución de la imagen, para que la veamos de una forma nítida en 4K. Su precio oscila entre los 500 y 700 euros dentro del ecosistema Tizen

Con una respuesta de apenas 0,1 milisegundos, las LED OLED B5 y C5, cuentan con contraste infinito y ángulos de visión perfectos, con lo que ver los partidos de la mejor manera con toda la familia. Su precio de entrada para el modelo de 55 pulgadas es de entre los 800 y 1200 euros.