Adelántate a la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime con estas gangas en IOT

La llegada del otoño también tiene su lado positivo y es la llegada de unos de los momentos más esperados por millones de usuarios, las ofertas Prime de Amazon. Dos días en los que miles de productos bajan sus precios. A continuación, te contamos algunas ofertas que no te puedes perder.

Adelántate a las ofertas Prime con estas gangas en IoT

Como cada año octubre es el mes elegido por Amazon para sacar sus ofertas, en esta ocasión los días elegidos son el 6 y el 7. Aunque faltan aún unos días, algunas marcas dedicadas al hogar inteligente y al sector tecnológico han comenzado a lanzar sus productos con precios rebajados. Por lo que si están pensando dar el salto hacia la domótica este es el momento, y no te puedes perder estas ofertas.

Roborock Saros 10R set | Roborock

Comenzamos con un gadget que no puede faltar en ningún conectado de que se precie. El robot de limpieza Roborock Saros 10R Set, destaca por un diseño ultrafino que le permite llegar a casi cualquier rincón, sobre todo bajo los muebles. Cuenta con una gran potencia de succión y navegación avanzada impulsada por IA. Además de ayudarnos en la limpieza, gracias a su estación multifunción, no tenemos que preocuparnos casi por su mantenimiento, ya que cuenta con función de lavado y secado de mopas con agua caliente y vaciado automático. Su precio es de 699 euros

Ezviz CP5 | Ezviz

Si lo que quieres es controlar el acceso a tu vivienda, y mejorar la seguridad una buena alternativa es el control de acceso EZVIZ CP5, un video portero inteligente con el que podremos no solo interactuar con nuestros visitantes. Su pantalla táctil a color interior, permite la visión nocturna, gran angular, comunicación bidireccional o apertura de puerta remota, a través de su app o con identificaciones inteligentes, Su precio es de 149,99 euros

Eufy Cam C35 | Eufy

La seguridad de nuestros hogares se ha convertido en una prioridad para sus usuarios, por lo que saber lo que sucede en nuestra casa es posible gracias a las cámaras de seguridad como la EufyCam C35, su diseño es ideal para resistir a la metereología más adversa. Nos ofrece video en alta resolución, y detección inteligente de movimiento, cuenta con panel solar con el que se autoalimenta dándole una gran autonomía, lo que le permite vigilar jardines y perímetros sin depender de suscripciones o almacenamiento en la nube sin cuota mensual. Su precio es de 109 euros.

Nuki Smart Lock Go | nuki

Otra muy buena opción para los amantes de la domótica que quieren poder salir de casa simplemente llevando el móvil es la cerradura inteligente Nuki Smart Lock Go. Fácil de instalar y configurar, ya que no es necesario cambiar el bombín. Convirtiendo nuestro teléfono o reloj en la llave de nuestra casa. Cuenta con conexión wifi y Bluetooth, además de ser compatible con Mater. Un gadget que además de permitir el acceso a personas de confianza ajenas a la casa, de forma temporal nos proporciona un registro en tiempo real de los accesos. Su precio es de 109 euros.