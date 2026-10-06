Casio lanza nuevos Baby-G con energía solar

Los Baby-G nacieron hace varias décadas para que los más pequeños de la casa disfrutaran también de la durabilidad y el diseño atrevido de los relojes G-Shock de Casio. Con el paso de los años, estos relojes se han convertido en una especie de línea de diseños desenfadados y más juveniles, que no necesariamente tienen que vestir los más pequeños. Ahora Casio ha lanzado varios modelos que destacan, entre otras cosas, por incorporar la carga solar.

Así son los nuevos Casio BABY-G BGA-3000

Pues bien, este nuevo modelo cuenta con un diseño verdaderamente pulido, con un bisel metálico esculpido con caras planas y ángulos bien definidos, combinando acabados cepillados y pulidos a espejo para hacer resaltar la textura del metal. La sujeción emplea una estructura de dos patas para sujetar firmemente la correa, manteniendo una silueta equilibrada.

Casio BABY-G BGA-3000 | Casio

La esfera cuenta con microrranuras circulares grabadas mediante moldes de alta precisión fabricados con la tecnología de moldeo fino de Yamagata Casio, optimizando la reflexión de la luz para ofrecer un brillo superior. Estos nuevos relojes tienen un grosor de solo 11,2 mm, lo que proporciona un ajuste cómodo y ligero incluso en muñecas delgadas. El diseño compacto de la caja maximiza el espacio útil de la esfera para facilitar la lectura del tiempo.

A nivel técnico, son relojes muy bien preparados, ya que funcionan mediante carga solar, convirtiendo la luz para alimentar de forma continua todas sus funciones electrónicas. Y además, recibe automáticamente señales de radio estándar provenientes de 6 estaciones emisoras globales para mantener la hora calibrada con precisión. No podía faltar la legendaria resistencia a los impactos que ha dado forma a los G-Shock.

Casio BABY-G BGA-3000 | Casio

Con una arquitectura de protección contra golpes, Shock Resistant, propia de la marca. Con resistencia al agua que ofrece la capacidad de sumergirse a 10 bares, 100 metros, ideal para actividades cotidianas con agua. Y, por supuesto, podemos esperar las características habituales de todo reloj digital de Casio, como son la hora mundial, que muestra la hora de 48 ciudades internacionales. El cronómetro con medición con precisión de 1/100 de segundo. El temporizador y alarmas que iIinda luz LED de alta intensidad, con Super Illuminator para ver su pantalla en plena noche.

Por tanto, estamos ante unos Baby-G especialmente elegantes, que se pueden vestir a muchas edades, y que están diseñados sobre todo para muñecas más pequeñas. Es muy interesante la carga solar, porque alarga de manera indefinida la autonomía de estos relojes. De momento no llegan a España, los hemos visto en mercados como el japonés, a donde acaban de llegar con cinco modelos nuevos, con acabados en colores azul claro, marrón, azul marino, beige y oro rosa. Los precios parten de los 33.000 yenes, unos 186 euros al cambio.