DISPOSITIVOS DE OFERTA
Dispositivos Echo, Kindle y Fire TV a precios de derribo por la Fiesta de ofertas de Amazon Prime
La Fiesta de ofertas Prime empieza en unas horas, pero ya puedes acceder a grandes descuentos en dispositivos Amazon.
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Estamos a las puertas de dos nuevas jornadas de ofertas Prime. Como sabéis, no es un Prime Day de manual, ese se suele celebrar a comienzos del verano, sino que es una jornada donde hay también muchas ofertas, pero en un nivel inferior. Y como siempre, Amazon predica con el ejemplo y pone las mejores ofertas a nuestra disposición con sus dispositivos. Ya que es donde solemos encontrar los descuentos más agresivos, es el caso de las ofertas que nos ocupan hoy, en las que vamos a reparar, con descuentos reales de más del 50% en productos muy populares.
Productos Amazon con rebajas de verdad
Y es que es verdad que nos encontramos con muchos productos que tienen descuentos cuestionables, pero no es el caso de los gadgets de Amazon, que realmente tienen una potente rebaja, como es el caso de los que vamos a repasar a continuación, y que de aquí hasta el próximo miércoles 7 de octubre, en la segunda jornada de ofertas Prime. Los mejores descuentos son sin duda estos:
- Amazon Fire TV Stick HD por 24,71 euros, con un descuento del 62%
- Amazon Fire TV Stick 4K Select por 27,19 euros, con un descuento del 61%
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus por 36,28 euros con un descuento del 57%
- Amazon Echo Spot por 49,99 euros con un descuento del 58%
- Amazon Echo Dot por 56,98 euros, con un descuento del 56%
- Amazon Echo Dot Max por 64,99 euros, con un descuento del 50%
- Amazon Echo Show 11 por 154,99 euros con un descuento del 43%
- Amazon Kindle de 16GB por 89,89 euros, con un descuento del 47%
- Amazon Kindle Scribe de 64GB por 259,99 euros con un descuento del 46%
- Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition por 199 euros con un descuento del 40%
Como veis, los productos que están rebajados son de primer nivel, y lo más interesante, son rebajas reales, porque después de estas ofertas volverán a estar a su precio original durante meses, por lo que sin duda es el mejor momento para hacerse con algunos de los productos más potentes de Amazon y mejor equipados.
Incluso algunos de ellos son totalmente compatibles con Alexa+, la nueva generación del asistente de voz basado en inteligencia artificial, que ahora mismo se encuentra en fase de acceso anticipado, pero que no tardará mucho en estar disponible para todos.
El asistente será totalmente gratis para los usuarios Prime. Y, por cierto, estos precios de derribo solo están disponibles para los clientes que cuenten con una suscripción Prime activa, por lo que en ese caso, el beneficio será doble, un gran descuento en el producto, y la posibilidad de contar con Alexa sin coste adicional cuando esté disponible.
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