La Fitbit Edge se filtra mostrando sus principales características

Hace unos meses, Google presentó una nueva pulsera de su marca Fitbit, la Air, esta destacaba por contar por primera vez con un diseño sin pantalla, algo que poco a poco se empieza a ver de manera más habitual en el segmento de los wearables. Ahora se ha filtrado un nuevo dispositivo de la marca, que en este caso sí que contaría con pantalla, y con una serie de características más completas para ofrecer la interacción con apps populares de Google, así como un diseño híbrido entre pulsera y reloj inteligente.

¿Qué sabemos ya de esta Fitbit Edge?

No es lo primero que se filtra de este nuevo wearable de Google, porque ya en el verano se han filtrado algunos detalles tras el lanzamiento de los Google Pixel 11. Ese misterioso dispositivo que apareció en algunos materiales de prensa de Google finalmente parece que es este Fitbit Edge que ahora se vuelve a filtrar. Lo hace con una nueva imagen, que nos lo muestra con una correa rosa, y un cuerpo dorado, donde podemos ver su trasera, con los sensores biométricos, y también la inscripción de Fitbit Edge. Lo que viene a confirmar que se trata de este modelo, pero hay más.

Porque en otro de los materiales filtrados, se puede ver una pequeña comparativa de esta Fitbit junto al resto de la gama de la firma de Mountain View, con modelos como la Fitbit Air o los recientes Google Pixel Watch 5. Viendo la comparativa, podemos comprobar que este nuevo Edge contará con conectividad Bluetooth, con notificaciones, no tendrá Wifi o LTE, e integrará apps como Google Maps, controles multimedia, así como compatibilidad con la función Find My para localizarla.

También ofrece una autonomía similar a la Air, con hasta 7 días con una carga completa. Será compatible con Android e iOS, por lo que podremos llevarla con un iPhone. Con esta comparativa podemos hacernos una idea clara, parece que se ubicará entre el modelo Air y los Pixel Watch 5, como un híbrido de reloj y pulsera, con pantalla, y algo más inteligente que el modelo Air, pero parece que sin WearOS como sistema operativo.

Esta información es suficiente para hacernos una idea de dónde quiere ubicar Google la existencia de este wearable. Y sobre el precio, lo normal es que una vez más se sitúe entre ambos dispositivos. Si la Fitbit Air tiene un precio de unos 100 euros, y los Pixel Watch 5 rondan casi los 500 euros, no sería descabellado que esta nueva Edge se pueda mover inicialmente entre los 200 y 300 euros, aunque nos inclinamos más a un precio de alrededor de 200 euros, porque no parece ni mucho menos un Pixel Watch. NI algo equivalente al Apple Watch SE que por menos de 300 euros nos ofrece una experiencia de Apple Watch con algún sensor menos, por eso pensamos que ese precio será mucho más contenido.