El MacBook con pantalla táctil podría ser una realidad en cuestión de semanas

Apple prepara nuevos lanzamientos para antes de que acabe este año, y uno de ellos podría ser el de un nuevo MacBook, pero no uno cualquiera de esos que lo único que nos ofrecen no es un chip más potente, sino algo mucho más trascendente para la historia de esta gama. Hablamos de nada menos que unas pantallas totalmente renovadas que tendrían una capa táctil que podría cambiar por completo la forma en que utilizamos macOS en estos ordenadores portátiles, y lo mejor de todo, estarían realmente cerca de ser una realidad.

¿Cuándo llegará ese nuevo MacBook con una pantalla revolucionaria?

Como no podía ser de otra forma, ha sido Mark Gurman quien ha desvelado los detalles sobre el lanzamiento de este nuevo MacBook, hablamos de uno de los analistas más cercanos a los de Cupertino. Según Gurman, Apple lanzará este MacBook con pantallas de 14 y 16 pulgadas con una panel OLED a lo largo del próximo mes de noviembre, así que lo tendremos por aquí a la venta en cuestión de semanas realmente.

Y es que esos paneles táctiles de las pantallas OLED de los nuevos MacBook serán sin duda alguna el gran atractivo de estos nuevos modelos. Ya que cambiarán por completo nuestro concepto de estos portátiles, y por tanto, la manera en que los utilizamos. Los Mac siempre se han utilizado con teclado y ratón, pero más allá del touchpad, no hemos tenido la posibilidad de seleccionar elementos directamente en la pantalla o hacer scroll con los dedos.

Y lo mejor de todo, a pesar de contar con una pantalla más capaz, con panel táctil y con tecnología OLED de mayor contraste y colores más vivos, los portátiles pesarán aún menos. Por tanto, serán mejores y más ligeros que la generación actual. Y todo ello debido, parece, a que Apple ha redistribuido los componentes internos del portátil para que todo fluya mejor y el peso global se vea reducido un poco más, que es uno de los grandes objetivos cuando se diseña un portátil de estas características.

Además de estas pantallas, que serán las estrellas absolutas, se espera que los nuevos MacBook cuenten también con el nuevo chip M6 de Apple, más potente que nunca y capaz de brindar a estos portátiles todo el poder necesario para ejecutar tareas de IA a gran velocidad y en local. Como era de esperar, estos nuevos portátiles contarán con la última versión del sistema operativo de Apple, macOS 27.2 Golden Gate, con la nueva Siri AI integrada, la versión más inteligente del asistente de voz hasta la fecha, alimentado por la IA generativa de Gemini.

También se espera que entre los meses de octubre y noviembre, Apple lance nuevos dispositivos con pantallas OLED, como el caso de los iPad mini, que contarían con paneles OLED con una diagonal muy compacta de 8,3 pulgadas, el mismo de la generación actual, pero con un salto de calidad evidente.