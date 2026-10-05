Las Dracónidas llegan esta semana: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas de octubre

Octubre trae una nueva lluvia de estrellas. Las Dracónidas podrán observarse desde España entre el 6 y el 10 de octubre, con su máxima actividad prevista durante la noche del 8 al 9 de octubre. Además, este año la Luna apenas dificultará la observación durante las primeras horas de la noche.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, no será necesario esperar hasta la madrugada. Los meteoros podrán comenzar a verse poco después del anochecer, siempre que el cielo esté despejado.

Para observarlas no hace falta ningún telescopio. Lo más importante es buscar un lugar alejado de las luces de las ciudades, con una vista amplia del cielo y tener paciencia.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las Dracónidas suelen tener una actividad moderada, por lo que no se espera una lluvia especialmente espectacular en 2026. Aun así, algunos meteoros pueden ser visibles a simple vista.

¿De dónde salen?

Las Dracónidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo que dejó el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Al entrar estas pequeñas partículas en la atmósfera a gran velocidad, se calientan y producen los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

Su nombre procede de la constelación del Dragón (Draco), ya que los meteoros parecen surgir de esa zona del cielo. Sin embargo, pueden aparecer en diferentes partes del firmamento, por lo que no es necesario mirar únicamente hacia la constelación.