Teufel lanza un altavoz Bluetooth con la esencia rockera de Fender

El prestigioso fabricante de dispositivos de sonido Premium, Teufel, ha lanzado un nuevo altavoz al mercado, o mejor dicho, una edición que desde luego a los que nos gusta la música y sobre todo el rock, nos va a encantar. Pero es un dispositivo que quedará bien en cualquier hogar, y sobre todo que va a sonar espectacular allá donde lo pongamos en marcha. Se trata del nuevo Fender x Teufel Rockster Neo, un altavoz de primer nivel, que viene presumiendo sobre todo de un diseño espectacular, para competir de tú a tú con la gama de altavoces de Marshall.

Ficha técnica del Fender x Teufel Rockster Neo

Sin duda lo más destacado de este reloj es precisamente su diseño, al más puro estilo de un amplificador de Fender, de los que tantos guitarristas llevan a sus conciertos, y que obviamente le da un toque gamberro a cualquier sitio donde nos presentemos con él, perfecto para montar las mejores fiestas en lo que nos queda de verano. Según Teufel, este altavoz puede proporcionar un sonido verdaderamente potente y equilibrado con nuestros temas favoritos.

Teufel Rockster Neo | Teufel

Sobre todo nos garantiza unos graves muy potentes, así como unos agudos claros independientemente del entorno en el que nos encontremos. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.3 y códec AAC, que es uno de los más estables y eficientes del mercado, y garantiza una transmisión de audio de calidad en todo momento. Cuenta con entradas XLR, que permiten convertirlo en un karaoke conectando un micrófono, o directamente cualquier instrumento como una guitarra, todo ello al instante y sin necesidad de dispositivos adicionales.

Uno de los aspectos más importantes en estos dispositivos siempre es la batería y la autonomía que nos brinda. En este caso puede llegar hasta las 36 horas con una carga completa, siempre y cuando el volumen sea medio. Si lo hacemos en modo eco, esta autonomía se dispara hasta las 56 horas. Además, ofrece un sistema de batería intercambiable para seguir con la fiesta de inmediato. Con la batería de este altavoz también se pueden cargar otros dispositivos mediante la función PowerBank.

En lo que se refiere a su uso al aire libre, cuenta con certificación IP44, que garantiza resistencia a las salpicaduras de líquidos y también de polvo. Incluso cuenta con una rosca para trípode, por lo que podemos colocarlo a la altura adecuada para que nos brinde su mayor potencial. Teufel lanzará también junto al altavoz una mochila de transporte específicamente diseñada para este modelo. Por último, con el modo Party Link, podemos conectar hasta 100 altavoces Teufel simultáneamente, de tal manera que entre todos ellos se potencie un gran efecto estéreo y envolvente.

Precio y disponibilidad del Fender x Teufel Rockster Neo

El nuevo altavoz con aires rockeros de Teufel ya se puede comprar en España por 899,99 euros, de momento no hay precio para la mochila de transporte que lanzará la firma en breve.