TCL MOVETIME MT48, así es el nuevo smartwatch para niños del fabricante

TCL ha aprovechado su paso por IFA 2025 para presentar el TCL MOVETIME MT48, un smartwatch pensado para niños que presume de todo lo necesario en un producto de este tip:o: tecnología útil, conectividad segura y funciones que fomenten el equilibrio digital.

Un reloj inteligente para niños que presume de la mejor tecnología para que tus hijos disfruten de una gran experiencia, además de estar mejor protegidos.

TCL MOVETIME MT48, seguridad total con 4G y GPS dual

Como verás, estamos ante un equipo con un aspecto infantil y que presume de resistencia al polvo y al agua para que tu hijo no tengaque preocuparse por nada.

Como todos sabemos, un smartwatch para niños ha de tener un sistema de geolocalización que nos permita ver a nuestros hijos en tiempo real. Y el nuevo reloj de TCL no te decepcionará en este aspecto.

Para ello, el TCL MOVETIME MT48 llega con GPS de doble frecuencia (L1+L5), que ofrece un posicionamiento mucho más preciso que los modelos tradicionales, incluso en zonas complicadas como calles estrechas o ciudades con muchas interferencias.

TCL MOVETIME MT48 | TCL

Y lo mejor de todo es que, a través de la app TCL Connect, los padres pueden ver en tiempo real dónde están sus hijos, consultar su historial de ubicaciones y crear zonas seguras que envían alertas si el niño se sale de ellas.

Por si no fuera suficiente, el TCL MOVETIME MT48 cuenta con conectividad 4G, por lo que permite hacer videollamadas, mensajes de voz, chats grupales, fotos y llamadas VoLTE.

¿Qué pasa si hay una emergencia? El TCL MOVETIME MT48 cuenta con un botón SOS que activa de inmediato el envío de la ubicación y una llamada automática a los contactos definidos. No podíamos olvidarnos de su batería de hasta 2,5 días, suficiente para seguir el ritmo de los niños sin preocuparse por cargarlo cada noche o que se estropee jugando.

Un reloj perfecto para niños

Además de ser un gran smartwatch para saber dónde está tu hijo, el TCL MOVETIME MT48 cuenta con funciones de lo más completas. Por ejemplo, incorpora un Modo Escuela que desactiva funciones como la cámara o los juegos durante el horario de clases para que no haya distracciones. Además, permite programar recordatorios para rutinas como la hora de dormir o de hacer los deberes, ayudando a establecer hábitos saludables.

Una de sus funciones más originales es el uso de IA segura para niños, que convierte instrucciones de voz en ilustraciones creativas. También ofrece esferas interactivas, fondos personalizables, detección de movimiento y control de pasos, todo adaptado a un entorno 100 % supervisado.

Para añadir amigos, basta con agitar el reloj (con autorización previa de los padres), lo que mantiene el entorno bajo control sin quitarles la experiencia social. Con colores como Azul Galáctico, Rosa Cósmico, Crema Lunar y Gris Nebulosa, el TCL MOVETIME MT48 estará disponible próximamente en España por un precio de 150 euros.