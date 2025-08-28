Tabletas para la vuelta al cole más productiva

Ya quedan pocos días para el comienzo del nuevo curso y hay que estar preparado. A la compra de libros, uniformes y material escolar, también podemos añadir como material didáctico el uso de las tabletas inteligentes. Estas son algunas de las que podemos usar como material de apoyo en las clases.

Tabletas para la vuelta al cole

Tras el verano, el inicio de septiembre marca el comienzo de las clases. Son muchos los que en estos días ultiman la compra de material escolar, al mismo tiempo que aprovechan para renovar los dispositivos electrónicos de cara al nuevo curso. Para hacer la búsqueda algo más fácil, estos son algunos de los modelos que pueden ser de gran ayuda.

Honor Tablet 8: pantalla 2K y sonido Hi-Res para competir con la Xiaomi Pad 5 |

Si estás buscando una tableta con un alto rendimiento y buen precio, una excelente opción es la Honor pad x8a, cuenta con pantalla de 11 pulgadas HD y una tasa de refresco de 90 hz que protege nuestros ojos. Dispone de chip ultra potente Qualcomm Snapdragon 680 de memoria RAM de 4GB, 128GB de almacenamiento y Android 14. Gracias a sus cuatro altavoces que cuentan con el algoritmo Honor Histen el cual potencia la voz humana, lo que mejora el aprendizaje. Su carcasa metálica le da un aspecto robusto a la vez que elegante y la protege de los golpes. Su batería ultra grande de 8300 mAh, nos proporciona una gran autonomía y un mayor tiempo de espera. El precio es de 149 euros.

La nueva tableta SPC Gravity Pro | SPC

Una tableta con grandes prestaciones a un precio es la SPC GRAVITY dispone de pantalla IPS InCell HD de 11 pulgadas, la cual nos ofrece imágenes nítidas y colores vivos. Cuenta con un diseño que reduce el grosor y peso de la misma, lo que la hace fácil de transportar y sujetar. Su procesador Octa-Core y los 4GB de RAM permite un uso fluido, dispone de capacidad de almacenamiento interno de 128 GB y posibilidad de ampliarlo hasta los 518 Gb añadiendo una tarjeta MicroSD. Su batería nos otorga una autonomía de uso ininterrumpido de hasta 7 horas. Está disponible en varios colores y su precio es de unos 117 euros.

Samsung Galaxy Tab A9+ | Samsung

La Samsung Galaxy Tab A9, cuenta con cuerpo metálico de gran resistencia y diseño elegante, sonido envolvente, que proporciona una gran profundidad y claridad de sonido. Con 4 Gb de RAM y 64 Gb de almacenamiento ampliables hasta 1 Tb, podremos abrir y guardar un amplio número de documentos. Su precio es de 129 euros.

Redmi Pad SE | Redmi

Por último, y no por ello menos recomendable la tableta Redmi Pad SE, cuenta con pantalla LCD FHD+ de 11 pulgadas inmersiva y resolución de 207 ppp, 8 Gb de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y Android 13. Cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos, que nos ofrece una alta calidad de sonido. Dispone de batería de alta capacidad con 8000 mAh que nos ofrece una gran autonomía. Su precio es de 117 euros