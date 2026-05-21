Nuevos Oppo Enco Air5: mejor cancelación de ruido y más autonomía a precio de derribo
Oppo ha lanzado unos nuevos auriculares que nos ofrecen cancelación activa de ruido por apenas 25€.
Oppo ha lanzado una nueva generación de uno de sus auriculares Bluetooth más accesibles. Se trata de los nuevos Oppo Enco Air5, que tienen unas características verdaderamente sobresalientes para el precio tan ajustado que tienen, que no llega tan siquiera a los 30 euros. Vamos a repasar por qué estos auriculares van a ser todo un éxito en la gama de entrada cuando seguramente lleguen pronto a España.
Características de los Oppo Enco Air 5
Parece mentira cómo unos auriculares tan completos pueden tener un precio tan ajustado. Empezamos con una cancelación activa de ruido, que es capaz de reducirlo hasta en 52 dB, con un rango de frecuencias de 5000 Hz. Para ello utilizan un triple micrófono que puede aislar nuestra voz cuando estamos en plena llamada, lo que mejora de manera notable la calidad del sonido durante estas.
Con esta tecnología se puede hablar con total claridad incluso cuando nos acecha un viento de hasta 25km/h. Estos cuentan con drivers dinámicos con unas dimensiones de 12 mm. Con ellos podemos obtener graves más potentes y unos agudos que nos permiten escuchar la música con mucha claridad y, por tanto, más detalle.
Ofrecen un ecualizador de sonido de diez bandas, que permite personalizar la manera en que escuchamos música y adaptarla a nuestros gustos. Son compatibles con códecs AAC y SBC, incluyendo audio espacial, que permite escuchar música y contenidos con un posicionamiento tridimensional. También proporcionan efectos de sonido para videojuegos. Los auriculares son muy ligeros, con un peso de 4,3 gramos, así como certificación IP55 que los hace resistentes al agua y al polvo en un nivel bastante alto.
Son compatibles con Bluetooth 6.1, y algo muy interesante es que cuentan con conectividad múltiple, esto les permite estar emparejados con dos dispositivos y alternar entre ellos sin tener que volver a emparejarlos. Es de las mejores funciones que pueden tener unos auriculares como estos. Hay modo de baja latencia a la hora de jugar, de solo 47 ms.
La batería ofrece una gran autonomía, de hecho, esta es de hasta 13 horas de reproducción con una carga completa, solo con los auriculares. Si sumamos el estuche, esta se dispara hasta las 54 horas. Con la cancelación activa de ruido activada, esta se reduce hasta 6,5 horas con los auriculares y 27 horas con el estuche. Y con solo 10 minutos de carga, podemos disfrutar de hasta cuatro horas de reproducción, lo que no está nada mal.
Además, detectan cuándo nos los quitamos, pueden controlar nuestra cámara de fotos del smartphone, ofrecen controles táctiles e incluso traducción mediante inteligencia artificial en 24 idiomas diferentes. No se puede pedir más, porque su precio es de tan solo 25 euros al cambio. Esperemos que lleguen pronto a España.
