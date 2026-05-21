Qué es el efecto Venturi: el extraño fenómeno submarino que podría estar detrás de la muerte de los buzos en Maldivas

El pasado jueves 14 de mayo, cinco buceadores italianos murieron mientras exploraban una cueva submarina a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, en Maldivas. El accidente, considerado uno de los peores registrados en el país, sigue bajo investigación y todavía no existe una explicación definitiva sobre qué ocurrió exactamente.

Sin embargo, una nueva hipótesis ha comenzado a circular: el efecto Venturi, un fenómeno de la física capaz de acelerar el flujo de un líquido cuando atraviesa un espacio estrecho. ¿Puede algo así convertirse en una trampa mortal bajo el agua? ¿Hasta qué punto una corriente submarina podría empujar a un grupo entero de buceadores hacia una cavidad sin apenas margen de reacción?

Como mencionábamos, el efecto Venturi describe lo que sucede cuando un fluido atraviesa una zona más estrecha: al reducirse el espacio, aumenta la velocidad del flujo. Por ejemplo, cuando alguien tapa parcialmente la salida de una manguera con el dedo, el agua sale con mucha más fuerza. No hay más agua, simplemente se mueve más rápido porque el espacio de salida es menor.

Los cinco italianos realizaban una inmersión en una cavidad conocida por sus condiciones exigentes, situada a gran profundidad y sometida a corrientes variables. Las autoridades investigan qué ocurrió, mientras los equipos técnicos recuperados (ordenadores de buceo, cámaras...) podrían ayudar a reconstruir minuto a minuto la secuencia del accidente.

La teoría del efecto Venturi plantea que si una corriente oceánica atravesara un paso estrecho dentro de la cueva, el flujo del agua podría haberse acelerado de forma repentina, empujando a los submarinistas hacia zonas interiores o dificultando la salida.

A esa profundidad, la visibilidad es mucho menor, la orientación se vuelve más difícil, aumenta el estrés y el consumo de gas respirable se acelera.

No es oficial

Cabe aclarar que todavía no se sabe si ocurrió. De momento, no existe ninguna confirmación oficial de que esa fuera la causa del accidente.

Entre las hipótesis también se manejan problemas de orientación dentro de la cueva, fuertes corrientes descendentes, narcosis por profundidad, un consumo inesperadamente rápido de gas, complicaciones derivadas de la presión o incluso una combinación de varios elementos actuando al mismo tiempo. Las inmersiones a unos 50 o 60 metros son entornos técnicamente muy exigentes incluso para buceadores avanzados.

Las grabaciones recuperadas, los ordenadores de inmersión y las autopsias podrían aclarar en las próximas semanas qué ocurrió realmente bajo el agua.