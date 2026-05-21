Esta es la señal temprana del Alzheimer que puede aparecer a partir de los 45 años

El Alzheimer podría empezar mucho antes de lo que se pensaba. Un nuevo estudio ha encontrado que ciertos cambios biológicos relacionados con esta enfermedad neurodegenerativa podrían detectarse ya en la mediana edad, incluso décadas antes de que aparezcan síntomas evidentes de deterioro cognitivo o un diagnóstico oficial.

La investigación siguió a participantes durante más de medio siglo y detectó una relación llamativa: personas de apenas 45 años que mostraban preocupación por pequeños fallos de memoria o concentración presentaban niveles más elevados de una proteína sanguínea llamada p-tau181, considerada uno de los biomarcadores más prometedores del Alzheimer.

La clave del hallazgo es que no se trata solo de olvidos ocasionales, sino de la combinación entre esos cambios en la memoria y señales biológicas detectables en sangre. Según los investigadores, esta mezcla podría ayudar a identificar perfiles de riesgo mucho antes de que el cerebro muestre daños visibles o de que fallen los test cognitivos tradicionales.

Y ahí está precisamente una de las sorpresas del estudio: aunque algunos participantes tenían niveles más altos de p-tau181, no se encontraron cambios claros en resonancias magnéticas ni peores resultados en pruebas cognitivas a los 45 años. Esto sugiere que el proceso neurodegenerativo podría comenzar silenciosamente mucho antes de que existan signos clínicos evidentes.

El hallazgo refuerza una idea cada vez más presente en la investigación sobre demencia: la mediana edad podría ser una etapa clave para proteger la salud cerebral. Detectar el riesgo antes permitiría intervenir cuando todavía hay margen, mediante hábitos de vida como mantener actividad física, controlar la hipertensión, conservar la vida social o tratar problemas como la pérdida auditiva.