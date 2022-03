¿Son los nuevos Mac Studio el principio del fin de los iMac?

Esta misma semana Apple ha presentado sus nuevos productos en una Keynote, donde la estrella ha sido el nuevo iPhone SE de 2022 o los Mac Studio. Respecto de los ordenadores de sobremesa de Apple, se avecinan novedades en los próximos meses. Y es que uno de los modelos más esperados es el iMac de 27 pulgadas, que se había rumoreado que podría contar con el diseño que estrenaron los modelos más pequeños, con esos acabados tan coloridos, y un nuevo diseño todo en uno. Ahora la llegada de esos nuevos ordenadores le plantea a algunos ciertas dudas.

Un cambio de rumbo para Apple

Hasta ahora hemos tenido dos modelos de iMac, de 24 y 27 pulgadas. Los primeros se han actualizado recientemente con nuevo diseño, mientras que los segundos no han recibido esa actualización que muchos esperaban ahora. Y es que lo que se ve en los movimientos de Apple es que quizás el modelo de 27 pulgadas haya sido sustituido por los nuevos modelos Studio. Eso es lo que nos tememos, algo que sin duda supone un cambio de estrategia por parte de Apple.

Apple se saca de la manga el Mac Studio y una nueva generación del iPad Air | Apple

La pregunta ahora es si se trata del fin del iMac de 27 pulgadas solo, o el fin de este modelo. Como sabéis, los iMac se caracterizan por contar con un diseño todo en uno, que en los últimos años ha ido perdiendo un poco de fuelle. De hecho, Apple más allá de sus portátiles cuenta ya con varios modelos de sobremesa, como los Mac Pro, Mac Studio o Mac Mini, mientras que todo en uno solo tenemos el iMac, ahora el de 24 pulgadas. Lo único que nos hace pensar en que los iMac pueden tener algo de recorrido en el futuro es precisamente que el modelo de 24 pulgadas se ha actualizado recientemente con un nuevo diseño.

Nuevos iMac | Apple

Pero es evidente que el iMac está perdiendo protagonismo, y que los ordenadores de sobremesa con monitor independiente de Apple son cada vez más tendencia en la gama de Apple. Por tanto, a día de hoy ya se ha descartado prácticamente la llegada de un nuevo iMac de 27 pulgadas, y por tanto las dudas planean sobre el futuro del modelo de 24 pulgadas. Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses con los iMac, pero todo apunta a que va a ser un modelo cada vez más limitado en la gama de Apple, en favor de los modelos en formato compacto, pero independiente del monitor.

Uno de los grandes reproches que han hecho los usuarios a los iMac a lo largo de los años ha sido precisamente lo difícil, o casi imposible, de su reparación cuando algún componente falla. Se puede reparar, pero no sale a cuenta, y no hay posibilidad de cambiar algún componente, o en el caso de que falle la pantalla, no existe tampoco la posibilidad de poder conectarlo a otro monitor. De ahí que los modelos como el Mac Studio sean mucho más prácticos a todos los niveles. Veremos qué ocurre finalmente, pero es evidente que los iMac van perdiendo protagonismo.